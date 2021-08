Nečekané trumfy trenéra Bílka. 5 hráčů Plzně, kteří drží Viktorku na čele tabulky

Luděk Pernica

Loni v zimě byl nadbytečný, a tak odešel na hostování do Brna. Ve Zbrojovce znovu nabral herní praxi, dostal se do dobré formy, na záchranu klubu mezi elitou to ale nestačilo. Jednatřicetiletý Luděk Pernica se tak vrátil zpátky do Plzně a dokonce se dostal i do základní sestavy. V posledním utkání proti Liberci nastoupil společně s Filipem Kašou, zatímco Jakub Brabec zůstal jen mezi náhradníky.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia