Nečekané trumfy. 5 objevů trenéra Trpišovského, z nichž letos vyrostly hvězdy Slavie

V sestavě Slavie opět vládli Ondřej Kolář, Jan Bořil, Nicolae Stanciu nebo Peter Olayinka. Trenérský štáb ale do sešívané družiny parádně zapracoval i pět nečekaných trumfů, z nichž se staly hvězdy týmu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

David Zima Zápasy/góly: 17/0 Dvacetiletý stoper přišel do Slavie loni v zimě z Olomouce, za kterou odehrál pouhé dva ligové zápasy. Sešívaní za něj přesto vysázeli třicet milionů korun a této investice rozhodně nelitují. David Zima se rozehrál k parádním výkonům, patří ke klíčovým personám Slavie a dostal se i do reprezentace. Společně s Ondřejem Kúdelou vytvořil nejlepší stoperskou dvojici ligy a své místo na hřišti uhájil také před Simonem Delim, který do Edenu přišel v zimě na hostování. David Hovorka to se svým návratem po zranění bude mít zatraceně složité. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Holeš Zápasy/góly: 22/5 Osmadvacetiletý Tomáš Holeš má za sebou druhý rok ve Slavii. V minulé sezoně toho moc nenahrál, do Edenu totiž přišel jako potencionální náhrada za Vladimíra Coufala, o něhož stál Freiburg, z tohoto transferu ale nakonec sešlo, a tak Holeš chodil do hry převážně jako střídající hráč. A jelikož Coufal načal v Edenu i tento ročník, tak se Holeš přesunul do středu zálohy, kde začal zářit. Na jaře se rozehrál do parádní formy, dal gól Arsenalu, v lize se trefil pětkrát a dokonce se dostal do základní sestavy národního týmu. Ve Slavii si teď sestavu bez něj nedokážou představit. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Provod Zápasy/góly: 27/3 Ani Lukáš Provod do Slavie nepřicházel jako žádná hvězda. Už loňská sezona ale ukázala, že se v něm ukrývá zajímavý potenciál, který letos naplno rozbalil. Čtyřiadvacetiletý Provod se zabydlel ve slávistické záloze, blýskl se trefou v Evropské lize proti Leicesteru, v domácí soutěži má na kontě tři góly, ke kterým přidal osm nahrávek a stal se také pilířem národního týmu, kterému pomohl brankou do sítě Belgie. Pokud v tomto tempu bude pokračovat i nadále, tak v Edenu budou mít co dělat, aby jej udrželi. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Abdallah Sima Zápasy/góly: 18/11 Největší objev a kometa sezony. Abdallaha Simu si Slavia vyhlédla před rokem v Táborsku a devatenáctiletý klenot ze Senegalu zejména na podzim ukázal, čeho všeho je schopný. Prosazoval se v Evropské lize, v domácí soutěži dal už jedenáct branek a řekl si o velký přestup. Spekuluje se o zájmu Arsenalu, Juventusu nebo Manchester United a je jisté, že na něm Slavia pořádně vydělá. Na jaře se Sima sice mírně zasekl a navíc ho trápí zdravotní problémy, má však lví podíl na tom, jak moc úspěšnou sezonu Slavia letos prožívá. Foto: Profimedia.cz