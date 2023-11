Nečekané konce tří opor. Jak reprezentace přišla o špičkové pravé obránce?

Pokud v reprezentaci něco v posledních letech fungovalo, byl to post pravého obránce. Na tom byla vždy veliká kvalita. Jenže tři klíčoví praví beci v národním týmu postupně skončili. Kteří to byli? A jak se jejich konce odehrály? Podívejte se.

V roce 2012 získal titul s Libercem. Zahrál si na EURU, ve čtvrtfinále s Portugalskem bránil Cristiana Ronalda, a poté zamířil do Brém. V tradičním bundesligovém klubu si vybudoval dobrou pozici a několik let nastupoval v základní sestavě.

Pokračování 3 / 4

Pavel Kadeřábek

V reprezentaci debutoval v roce 2014. Tedy ještě v době, kdy národní tým vedl Pavel Vrba, který Pavla Kadeřábka povolal ze Sparty. Houževnatý krajní bek se ihned stal jednou z opor a držel si pevný flek v sestavě. Zahrál si taky na EURU v roce 2016.

Postupně se ale do národního týmu dostal Vladimír Coufal, který Kadeřábka vytlačil mezi náhradníky. Hráč německého Hoffenheimu mohl hrát i na levé straně, tam ale dostával přednost Jan Bořil.

Kadeřábek odehrál na opačné straně i parádní osmifinálové utkání mistrovství Evropy v roce 2021 proti Nizozemsku, to ale zároveň bylo jeho reprezentační derniérou. Na podzim kariéru v národním týmu přerušil a následně ji uzavřel. „Tělo mi pravděpodobně vrací maximální zátěž a vytížení z předchozích 10 let, kdy jsem prakticky nechyběl v žádném utkání Sparty, Hoffenheimu či právě reprezentace. Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát, pokud možno co nejdéle," vysvětlil.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia