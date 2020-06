Nečas a spol. Toto je 9 Čechů, které dosud draftovala Carolina Hurricanes

Když Carolina získala v roce 2006 Stanley Cup, byli u toho i Josef Vašíček s Františkem Kaberlem. Hurricanes jsou na mapě NHL od roku 1997 a od té doby draftovali devět českých hokejistů. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Josef Vašíček (91. pozice, 1998) Mistr světa z roku 2005, jenž o rok později získal Stanley Cup a v roce 2011 byl na palubě havarovaného letadla hokejistů Jaroslavle, byl prvním českým hokejistou, kterého Carolina draftovala. Na bývalého útočníka ukázali Hurricanes ve čtvrtém kole draftu 1998. Tady jsou! Připomeňte si slavné góly hokejových hrdinů - Marka, Vašíčka a Rachůnka V prvním týmu Caroliny debutoval Josef Vašíček o dva roky později a v klubu zůstal až do ročníku 2006/07. Poté odešel do Nashvillu a poslední zámořskou sezonu strávil v New Yorku Islanders. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Svoboda (208. pozice, 1998) Ve stejném roce jako Josef Vašíček byl draftován i Jaroslav Svoboda. V NHL debutoval v sezoně 2001/02. Za Carolinu odehrál přes stovku zápasů a v ročníku 2005/06 se přemístil do Dallasu. Potom se vrátil domů, hrál za Znojmo, Kometu, Spartu, tým pražského Lva či Chomutov. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kůrka (32. pozice, 2002) Litvínovský odchovanec Tomáš Kůrka prošel draftem NHL před 18 lety, Carolina si ho tehdy vybrala ve druhém kole a debutoval v sezoně 2002/03, během níž odehrál 14 zápasů. V dalším ročníku zasáhl do tří duelů, víc už toho ale český forvard v zámoří nezvládl. Působil také ve Finsku, Švédsku či Švýcarsku, po návratu domů hrál za České Budějovice, Slavii, Spartu, Pardubice nebo Třinec, dále to zkoušel v Bělorusku, Velké Británii a poslední čtyři sezony hrál v Německu.

Matěj Trojovský (130. pozice, 2003) Rýsovala se před ním zajímavá kariéra, v roce 2003 uspěl v draftu a snil o šanci v NHL. Do elitní ligy se ale bývalý mládežnický reprezentační obránce Matěj Trojovský nikdy nedostal a místo toho se po dvou letech vrátil do Plzně. Ani doma se mu ale příliš nevedlo a „vydal“ se jiným směrem - na jaře roku 2017 byl odsouzen za bitku na rok do vězení. Foto: Profimedia.cz

Jonáš Fiedler (235. pozice, 2004) Útočník Jonáš Fiedler odehrál v ročníku 2008/09 tři zápasy za extraligovou Mladou Boleslav, víc toho na nejvyšší scéně nestihl a téměř celou kariéru strávil v klubech z nižších soutěží. Neprosadil se ani do prvního týmu Caroliny, která ho draftovala v osmém kole v roce 2004. Měl za sebou sice tři úspěšné sezony v týmu Plymouth Whalers z OHL, do celku Hurricanes se však nevešel. Foto: VÁCLAV HUBATA - VACEK / MAFRA / Profimedia

Martin Vágner (268. pozice, 2004) Ve stejném roce jako Fiedler, ještě o 33 míst později, přišla řada na Martina Vágnera. Ani on se ale do týmu Caroliny neprosadil a už po roce se vrátil za Pardubic. Působil také v Třinci, Českých a Budějovicích či Hradci Králové a od roku 2014 hrál zkušený bek v Ústí nad Labem, kde pět roků zastával funkci kapitána. Uplynulou sezonu strávil ve Vrchlabí. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Jakub Vojta (94. pozice, 2005) Obránce Jakub Vojta prošel mládežnickými kategoriemi pražské Sparty a v roce 2005 zamířil do zámoří. Po dvou letech v juniorské soutěži OHL, kde působil v týmu Ottawa 67's, se ale vrátil domů, dvakrát se mihl ve Spartě, hrál na Slovensku i v nižších českých klubech, díru do světa však neudělal. Kariéru ukončil po sezoně 2013/14, když mu bylo 27 let. Foto: Profimedia.cz

Michal Jordán (105. pozice, 2008) Předposledním českým hokejistou, kterého Carolina draftovala, byl Michal Jordán. Rodák ze Zlína debutoval v NHL v sezoně 2014/15, během dvou let odehrál za tým Hurricanes 74 zápasů, čtyřikrát startoval na mistrovství světa a zahrál si i na Světovém poháru a olympiádě. V roce 2016 to ale v zámoří zabalil a odešel do Kazaně. Nyní je před ním čtvrtá sezona v Chabarovsku. Foto: Profimedia.cz