Nebylo jim souzeno. Steven Gerrard a 15 dalších skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul

Před lety se svěřil bývalý kapitán Liverpoolu Steven Gerrard s obavami, že nikdy nevyhraje anglickou Premier League. „Je to věc, na kterou myslím každý den," přiznal tehdejší reprezentační záložník. Jeho předtucha se nakonec vyplnila. Reds vyhráli nejvyšší anglickou soutěž v sezoně 1989/90, kdy bylo Gerrardovi pouhých deset let. Tehdy ještě nenesla název Premier League, ale Football League First Division. Nejblíž k titulu byl pak od té doby Liverpool v sezoně 2001/02, kdy skončil za Arsenalem a v ročníku 2008/09, kdy o čtyři body prohrál těsnou bitvu o titul s Manchesterem United. Gerrard po sezoně 2014/15 v pětatřiceti letech opustil Anfield Road a o rok později ukončil kariéru. Liverpoolu už vybojovat jeho osmnáctý ligový titul v ročníku 2019/20 nepomohl. Připojil se tak na seznam klubových legend, které se z poháru pro vítěze nikdy neradovaly. Takoví hráči ale existují nejen v Liverpoolu. V následujících kapitolách najdete 15 dalších špičkových fotbalistů, kteří si radost z anglického ligového titulu - stejně jako Gerrard - nikdy neužili.

Gareth Bale (Wales) Do té doby, než Neymar odešel z Barcelony do Paris Saint-Germain, byl Gareth Bale nejdražším hráčem planety. Od roku 2013 hrál v Realu Madrid a s Bílým baletem vybojoval pět titulů z Ligy mistrů a tři ze španělské La Ligy. Bývalá hvězda reprezentace Walesu a svého času jeden z největších fotbalových „rychlíků" na světě však ještě předtím hrával za Tottenham. Se Spurs ale vyhrál Bale jen jedinou trofej - v roce 2008 se radoval z vítězství v anglickém Ligovém poháru. Na prvenství v Premier League nikdy nedosáhl. Během šesti sezon, co v severolondýnském klubu působil, byl nejlépe dvakrát na čtvrtém místě. Foto: Profimedia.cz

Harry Kane (Anglie) Útočník Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů na evropském kontinentě. Aktuálně jednatřicetiletý borec byl až do konce sezony 2022/23 dlouhých 13 let ikonou a největší hvězdou Tottenhamu, s londýnským klubem však marně čekal na nějakou trofej. Nejblíže k zisku ligového titulu byl v ročníku 2016/17, v němž Spurs skončili druzí se sedmibodovou ztrátou na vítěznou Chelsea. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Experti, kteří jeho herní styl přirovnávali k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Než zamířil do mnichovského Bayernu zanechal za sebou v nejvyšší anglické lize významný odkaz v podobě 213 nastřílených branek ve 320 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Luis Suárez (Uruguay) Podle mnohých fotbalových expertů patří Louis Suárez mezi nejtalentovanější hráče posledních pětadvaceti let. El Pistolero okouzloval během angažmá v Liverpoolu špičkovými střeleckými a driblérskými schopnostmi, rychlýma nohama a fyzickou kondicí supermana. Neporazitelný mančaft. Historický „Tým snů" anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru Ve 110 ligových zápasech nasázel 69 branek. Na titul to však nestačilo. V sezoně 2013/14, kdy dal uruguayský snajpr 31 gólů ve 33 utkáních, skončili Reds dva body za Manchesterem City na druhém místě tabulky. Foto: Profimedia.cz

Stuart Pearce (Anglie) Dlouholetý anglický reprezentační obránce Stuart Pearce odehrál závěrečnou sezonu své dlouhé kariéry v Manchesteru City, za který v roce 2000 vstřelil poslední branku. Bylo mu 38 let a 216 dní. I když se pak už radoval jen z gólů svých spoluhráčů, hrál ještě další dva roky v Premier League. Železní dědkové. Toto je 15 nejlepších čtyřicátníků ve fotbalové historii Kvůli častým „blikancům" a tvrdým zákrokům na hranici brutality dostal přezdívku „Psycho". Jeho bývalý týmový kolega Matt Le Tissier ho ve své biografii označil za „nejděsivějšího protivníka". Přestože se řada soupeřů modlila dlouhá léta za jeho odchod do fotbalového důchodu, Pearce skončil až po čtyřicítce. Navzdory tomu, že hrál tak dlouho, mistrovský titul mu nebyl souzen. Foto: Profimedia.cz

Marcel Desailly (Francie) Francouzský obránce s ghanskými kořeny nastupoval v modrém dresu Chelsea šest sezon. Na Stamford Bridge přišel v roce 1998 jako čerstvý mistr světa a rázem se stal miláčkem fanoušků pro svou bojovnost. Nejlepší jedenáctka v historii Chelsea. V brance je samozřejmě Petr Čech Největší den v modrém dresu prožil Marcel Desailly v roce 2000, kdy skvělým výkonem pomohl k zisku FA Cupu. A ještě něco – byl to právě on, vedle koho se „učil" pozdější kapitán týmu John Terry. Na rozdíl od svého žáka se však z titulu anglického šampiona nikdy neradoval. Foto: Profimedia.cz

Jamie Carragher (Anglie) Obránce Jamie Carragher strávil celou profesionální kariéru v Liverpoolu. Na kontě má dvanáct cenných trofejí, anglickou ligu však s Reds nikdy nevyhrál. Málokdo ale během působení na Anfield Road podával po celou dobu tak konzistentní a nadprůměrné výkony. Jak ten čas letí! Je to už 19 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů Během sedmnácti sezon hrál na obou stranách obrany i uprostřed, ale dokonce i jako defenzivní záložník. Po sezoně 2012/13 ukončil v pětatřiceti letech kariéru s bilancí 737 odehraných utkání ve všech soutěžích jako jedna z největších legend klubu a zůstává inspirací pro všechny začínající fotbalisty na Anfield Road. Foto: Profimedia.cz

Glenn Hoddle (Anglie) Bývalý skvělý ofenzivní záložník Glenn Hoddle odehrál dvanáct let v Tottenhamu Hotspur, kde v téměř čtyřech stovkách zápasů nastřílel skoro devadesát branek, ale na pohár pro vítěze si nikdy nesáhl. Nebylo mu přáno ani na sklonku kariéry, kdy strávil dva roky v Chelsea. Útěchou mu může být, že se v roce 1984 radoval ze zisku Poháru UEFA a v letech 1981 a 1982 vyhrál anglický FA Cup. 6 hvězd, které měly namířeno do Tottenhamu a nakonec skončily jinde Nejblíž k titulu měl ve své poslední sezoně na White Hart Lane, kdy Spurs skončili třetí. Úplně bez ligového triumfu ale Hoddle nezůstal. V roce 1987 změnil dres a odešel do Monaka, kde hned ve svém premiérovém ročníku pomohl k prvenství v lize. Foto: Profimedia.cz

David Ginola (Francie) Hbité francouzské křídlo spojilo velkou část kariéry s anglickou soutěží. Dva roky hrál David Ginola v Newcastu United, tři sezony strávil v Tottenhamu a další dvě v Aston Ville. Nebylo jim souzeno. 17 skvělých fotbalistů, kteří si nikdy nezahráli na mistrovství světa Na ostrovy přišel z Paris Saint-Germain, kde radost z titulu jedenkrát zažil, ale v Anglii si pocity z vítězství v lize už nikdy nezopakoval. V Tottenhamu aspoň vyhrál Ligový pohár a v sezoně 1998/99 se stal nejlepším hráčem Premier League v hlasování hráčů i expertů. Foto: Profimedia.cz

Jimmy Greaves (Anglie) Legendání anglický útočník Jimmy Greaves, který v 57 reprezentačních zápasech nastřílel neuvěřitelných 44 branek, se také nedočkal triumfu v domácí soutěži. Od roku 1957 do roku 1961 sázel góly v dresu Chelsea, celá šedesátá léta minulého století pak strávil v Tottenhamu, kde odehrál 321 ligových utkání, v nichž dal famózních 220 gólů. 7 nejlepších střelců v historii Chelsea. Lamparda už (asi) nikdy nikdo nepřekoná K ligovému prvenství byl velmi blízko v sezoně 1961/62, ale klub tehdy nezvládl bitvu na dvou frontách – v evropském poháru a v domácí lize - a o titul přišel. O rok později byli Spurs opět blizoučko k trofeji, a to i díky 37 Greavesovým brankám, k nimž mu stačilo odehrát 41 zápasů, ale zase to nevyšlo. Mužstvo skončilo druhé o šest bodů za Evertonem. Foto: Profimedia.cz

Bobby Moore (Anglie) Je to paradox, ale legendární anglický obránce Bobby Moore nikdy nezvedl nad hlavu trofej pro vítěze nejvyšší domácí soutěže. Nestačilo mu na to ani šestnáct odehraných sezon ve West Hamu United a další tři ve Fulhamu. Močení na penaltovou značku a 10 dalších pořádně ujetých fotbalových rituálů Hammers byli v 60. letech mimořádně kvalitním týmem, ale každý rok jim titul unikl. Moore přivedl West Ham alespoň k vítězství v FA Cupu v roce 1964 a o rok později zvedl nad hlavu trofej v Poháru vítězů Pohárů. Během své dlouhé kariéry posbíral neuvěřitelné množství individuálních cen. Zemřel v roce 1993 ve věku 51 let. Foto: Profimedia.cz

Paul Gascoigne (Anglie) Paul Gascoigne byl mimořádně talentovaný a technicky skvěle vybavený hráč. Byl to bouřlivák nejen na hřišti, ale také mimo něj, což ho často rozptylovalo a odvádělo od fotbalu a soustředěného výkonu. Možná právě proto nedokázal svými schopnostmi nikdy přispět k zisku titulu. A zkoušel to v mnoha klubech. Hrál tři sezony v Newcastlu United, čtyři roky v Tottenhamu Hotspur, další dva strávil v Evertonu a v Middelsbrough. Černobílé legendy. 9 nejlepších fotbalistů v dlouhé historii Newcastlu United Gascoine měl velkou šanci hrát v Manchesteru United, kde by se anglického titulu bezesporu dočkal. Měl o něho velký zájem Alex Ferguson, ale z přestupu nakonec sešlo. V roce 1990 získal prestižní ocenění „Sportovní osobnost roku BBC". Bez ligového triumfu ale nakonec nezůstal – během tří let ve Skotsku dokázal vyhrát dva poháry s Glasgow Rangers. Foto: Profimedia.cz

Liam Brady (Irsko) Ani sedm sezon v Arsenalu nestačilo bývalému irskému reprezentantovi Liamu Bradymu k zisku anglického titulu. Patřil sice k nejlepším záložníkům v historii klubu, ale jediným velkým úspěchem v dresu Gunners pro něho byl zisk FA Cupu v roce 1979. Nezbylo na ně místo. Fotbalové hvězdy, které překvapivě chyběly na velkých turnajích Jen co v roce 1980 přestoupil do Juventusu, jako by se prokletí ztratilo a během dvou sezon vyhrál se Starou dámou dvakrát titul mistra italské ligy. Navzdory tomu, že medaili pro vítěze anglické nejvyšší soutěže Brady nikdy nezískal, po ukončení kariéry byl uveden Fot

Pokračování 14 / 16 Gianfranco Zola (Itálie) Sedm let v Chelsea, 229 ligových zápasů a 59 nastřílených gólů – to je vizitka italského ofenzivního záložníka nebo útočníka Gianfranca Zoly. Dvakrát se stal nejlepším hráčem klubu, dvakrát se radoval ze zisku FA Cupu a jednou z vítězství v Ligovém poháru, ale titul v Premier League pro něho zůstal zapovězený. Před pár lety byl Zola zvolen fanoušky Chelsea nejlepším hráčem v historii klubu. I když by dnes asi hlasovali trochu jinak, určitě by se opět umístil hodně vysoko. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 16 Xabi Alonso (Španělsko) Pět roků strávil v Liverpoolu tvořivý španělský záložník Xabi Alonso. V roce 2009, než odešel do Realu Madrid, byl nejblíže k zisku anglického titulu. Liverpool skončil jen čtyři body za Manchesterem United. FOTO: Dvojníci slavných (ex)fotbalistů – Sylvester Stallone i Cameron Diaz Když se ho o řadu let později novináři ptali, jestli by se ještě někdy v budoucnosti vrátil na Anfield Road, odpověděl: „Proč ne?“ Už tak ale nikdy neučinil. Kariéru ukončil v roce 2017 v Bayernu Mnichov, s nímž vybojoval tři mistrovské tituly. Stejně jako Steven Gerrard sice v Liverpoolu nevyhrál anglickou ligu, zato se v roce 2005 radoval ze zisku poháru pro vítěze Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 16 Gary Lineker (Anglie) Excelentní anglický střelec Gary Lineker vyhrál s Tottenhamem v roce 1991 FA Cup a dva roky předtím vyválčil s Barcelonou vítězství v Poháru vítězů Pohárů, ale domácí titul byl pro něho zakletý. V sezoně 1985/86 skončil s Evertonem pouhé dva body od triumfu. Bylo to k vzteku o to víc, že titul vyhrál největší sok – Liverpool. Foto: Profimedia.cz