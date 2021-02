Nebylo jim souzeno. Steven Gerrard a 12 dalších skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul

Reds vyhráli nejvyšší anglickou soutěž v sezoně 1989/90, kdy bylo Gerrardovi pouhých deset let. Tehdy ještě nenesla název Premier League, ale Football League First Division. Nejblíž k titulu byl pak od té doby Liverpool v sezoně 2001/02, kdy skončil za Arsenalem a v ročníku 2008/09, kdy o čtyři body prohrál těsnou bitvu o titul s Manchesterem United.

Jak ten čas letí! Je to už 16 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů

Největší den v modrém dresu prožil Marcel Desailly v roce 2000, kdy skvělým výkonem pomohl k zisku FA Cupu. A ještě něco – byl to právě on, vedle koho se „učil“ pozdější kapitán týmu John Terry. Na rozdíl od svého žáka se však z titulu anglického šampiona nikdy neradoval.

K ligovému prvenství byl velmi blízko v sezoně 1961/62, ale klub tehdy nezvládl bitvu na dvou frontách – v evropském poháru a v domácí lize - a o titul přišel. O rok později byli Spurs opět blizoučko k trofeji, a to i díky 37 Greavesovým brankám, k nimž mu stačilo odehrát 41 zápasů, ale zase to nevyšlo. Mužstvo skončilo druhé o šest bodů za Evertonem.

Je to paradox, ale legendární anglický obránce Bobby Moore nikdy nezvedl nad hlavu trofej pro vítěze nejvyšší domácí soutěže. Nestačilo mu na to ani šestnáct odehraných sezon ve West Hamu United a další tři ve Fulhamu.

Gascoine měl velkou šanci hrát v Manchesteru United, kde by se anglického titulu bezesporu dočkal. Měl o něho velký zájem Alex Ferguson, ale z přestupu nakonec sešlo. V roce 1990 získal prestižní ocenění „Sportovní osobnost roku BBC“. Bez ligového triumfu ale nakonec nezůstal – během tří let ve Skotsku dokázal vyhrát dva poháry s Glasgow Rangers.

Paul Gascoigne byl mimořádně talentovaný a technicky skvěle vybavený hráč. Byl to bouřlivák nejen na hřišti, ale také mimo něj, což ho často rozptylovalo a odvádělo od fotbalu a soustředěného výkonu. Možná právě proto nedokázal svými schopnostmi nikdy přispět k zisku titulu. A zkoušel to v mnoha klubech. Hrál tři sezony v Newcastlu United, čtyři roky v Tottenhamu Hotspur, další dva strávil v Evertonu a v Middelsbrough.

Jen co v roce 1980 přestoupil do Juventusu, jako by se prokletí ztratilo a během dvou sezon vyhrál se Starou dámou dvakrát titul mistra italské ligy. Navzdory tomu, že medaili pro vítěze anglické nejvyšší soutěže Brady nikdy nezískal, po ukončení kariéry byl uveden Fotbalové síně slávy. Arsenal měl nejspíš smůlu, že ostrovnímu fotbalu tehdy dominoval Liverpool.

Gianfranco Zola (Itálie)

Sedm let v Chelsea, 229 ligových zápasů a 59 nastřílených gólů – to je vizitka italského ofenzivního záložníka nebo útočníka Gianfranca Zoly. Dvakrát se stal nejlepším hráčem klubu, dvakrát se radoval ze zisku FA Cupu a jednou z vítězství v Ligovém poháru, ale titul v Premier League pro něho zůstal zapovězený. Před pár lety byl Zola zvolen fanoušky Chelsea nejlepším hráčem v historii klubu. I když by dnes asi hlasovali trochu jinak, určitě by se opět umístil hodně vysoko.

