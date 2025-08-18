Nebylo jim souzeno. 21 skvělých fotbalistů, kteří nikdy nevyhráli Ligu mistrů

Řadě vynikajících hráčů se to nikdy nesplnilo. Ač po tom velmi toužili, pohár pro vítěze Ligy mistrů nikdy nad hlavu nezvedli. I mezi současnými fotbalovými superhvězdami jsou takoví – mají třeba titul mistra světa, ale trofej pro evropského klubového šampiona jim ve sbírce chybí. Na rozdíl od borců, kteří už ukončili kariéru a jež najdete v následujících kapitolách, však stále ještě mají šanci, že si na ni někdy sáhnou.
21. Francesco Totti – 57 zápasů v Lize mistrů
Italský fotbalista Francesco Totti je synonymem sportovní věrnosti. Od roku 1992 byl až do konce kariéry v roce 2017 hráčem AS Řím. Totti je druhým nejstarším střelcem gólu v historii Ligy mistrů a ještě na jaře roku 2017 byl také nejdéle hrajícím hráčem v jednom klubu ze všech aktivních fotbalistů na světě. V AS Řím odkroutil 25 sezon.
Ve výčtu Tottiho fotbalových úspěchů se kromě zlata z mistrovství světa v roce 2006 skvěje také titul šampiona z mistrovství Evropy hráčů do 21 let z roku 1996, triumf v Serii A z roku 2001, dvě vítězství v poháru Copa Italia a pěkná řada individuálních ocenění. Mimo jiné skončil v roce 2001 v anketě Zlatý míč na pátém místě, pětkrát se stal nejlepším italským fotbalistou Serie A. Na Euru v roce 2000 byl vyhlášen nejlepším hráčem finálového utkání a dostal se do All-Star týmu šampionátu.
Do vyřazovací části Ligy mistrů se však poprvé podíval až v sezoně 2006/07 a skončil s týmem ve čvrtfinále po celkovém skóre 3:8 s Manchesterem United. V dalším ročníku se dostal s AS Řím mezi nejlepších osm týmů opět, ale znovu to byla konečná stanice se stejným soupeřem. Dál už se v milionářské soutěži nikdy nedostal.
20. Cesc Fabregas – 104 zápasů v Lize mistrů
Když odlétal Cesc Fabregas v roce 2010 na mistrovství světa do Jižní Afriky, kde Španělé vybojovali titul šampionů, byl největší hvězdou a miláčkem fanoušků Arsenalu. Po turnaji pobyl ještě rok na Emirates Stadium a pak se přestěhoval do Barcelony, kde strávil tři sezony a jednou pomohl vybojovat vítězství v La Lize.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
V roce 2014 se vrátil zpět do Premier League, ale pořádně naštval fanoušky Arsenalu, protože se upsal městskému konkurentovi z Chelsea. Na Stamford Bridge pak působil více než čtyři roky a následně zamířil do Monaka. Kromě titulu mistra světa a poháru pro vítěze španělské ligy má ve sbírce úspěchů také triumf z evropského šampionátu v roce 2012 a dvě vítězství z nejvyšší anglické soutěže.
Přestože však odehrál přes sto zápasů v Lize mistrů v dresu čtyř klubů, vítězství v milionářské lize se nedočkal. Nejblíže k titulu měl v roce 2006, kdy Arsenal podlehl 1:2 Barceloně.
19. Hernán Crespo – 65 zápasů v Lize mistrů
Střelec od pánaboha. Tak lze jednoduše charakterizovat útočníka Hernána Crespa. Kariéru odstartoval v roce 1993 v River Plate, odkud se o tři roky později vypravil do Parmy. S Itálií spojil podstatnou část kariéry – největší dojem zanechal v Laziu Řím, hrál také obou milánských klubech a v Janově. Všude pomohl k nějaké cenné trofeji. V Římě vybojoval italský Superpohár a v roce 2002 odešel za 40 milionů eur do Interu. Jeho jediným angažmá mimo Apeninský poloostrov byl pobyt na Stamford Bridge v Londýně, kde s Chelsea vyválčil mistrovský titul i vítězství v pohárové soutěži FA Community Shield.
Medaile sbíral také na mezinárodní scéně. V argentinské reprezentaci odehrál 64 utkání a nastřílel 35 branek, kterými se podílel na vítězství na Panamerických hrách (1996), stříbru z olympijského turnaje (1995) a postupu do finále na mistrovství Jižní Ameriky.
Zakletá pro něj však byla Liga mistrů. Prohrál ve dvou po sobě jdoucích semifinále v sezonách 2002/03 a 2003/04 s Interem Milán a Chelsea. V ročníku 2004/05 se s AC Milánem dostal do finále a měl trofej na dosah, když dvakrát skóroval proti Liverpoolu a jeho tým v poločase vedl 3:0. Ale Liverpool předvedl jeden z největších obratů ve fotbalové historii, vyrovnal skóre a nakonec zvítězil na penalty.
18. Michael Owen – 29 zápasů v Lize mistrů
Mnoho fanoušků Liverpoolu nemůže Michaelovi Owenovi zapomenout, že se po ročním angažmá v Realu Madrid nevrátil zpátky na Anfield Road. To, že zamířil do Newcastlu, by mu nejspíš odpustili, ale že od roku 2009 strávil tři sezony v Manchesteru United, se dá překousnout jen těžko.
Navzdory tomu, že někdejší zázračné dítě anglického fotbalu hrávalo v elitních klubech, má na kontě v milionářské klubové soutěži jen 29 startů. Když Manchester United prohrál v roce 2011 ve finále Ligy mistrů s Barcelonou 1:3, seděl vítěz Premier League a šampion z Poháru UEFA z roku 2001 jen na lavičce.
17. Roberto Baggio – 9 zápasů v Lize mistrů
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let udával světu rytmus i tón italský fotbal. Kluby z Apeninského poloostrova také vyplácely za hráče nejvyšší sumy. V roce 1990 se stal novým rekordmanem Roberto Baggio, jehož Juventus koupil z Fiorentiny za osm milionů liber.
Italský reprezentant se zapsal do historie Staré dámy tím, že jí vystřílel ligový titul, výhru v domácím poháru a vítězství v Poháru UEFA. Kromě toho se stal v roce 1993 vítězem ankety Zlatý míč. Přestože hrál v nejlepších italských klubech, v Lize mistrů si zapsal pouhých devět startů. V sezóně 1996/97 nepostoupil s AC Milánem ze skupinové fáze, v ročníku 1998/99 se s Interem dostal do čtvrtfinále.
16. Eric Cantona – 24 zápasů v Lize mistrů
Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu.
Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů.
V Lize mistrů se objevil kromě Manchesteru United i v dresech Marseille a Leedsu. S Olympiquem se v sezoně 1989/90 dostal do semifinále, ale jeho tým podlehl Benfice Lisabon. Krátce po semifinálové porážce v sezoně 1996/97 s Dortmundem Cantona oznámil, že po skončení ročníku ukončí kariéru. Dva roky poté Red Devils triumfovali v Champions League.
15. Ruud van Nistelrooy – 73 zápasů v Lize mistrů
V roce 2001 přivedl trenér Alex Ferguson na Old Trafford z PSV Eindhoven za 18,5 milionu liber holandského ostrostřelce Ruuda van Nisterroye. On se mu odvděčil devadesáti góly ve 150 zápasech v Premier League a celkově 150 brankami během pěti sezon v dresu Rudých ďáblů.
Smůlou Van Nistelrooye bylo, že přišel do Manchesteru United ve slabším mezidobí a vyhrál s mužstvem jen jedinkrát titul anglického šampiona a jednou se radoval ze zisku FA Cupu. V Lize mistrů nikdo nenastřílel tolik gólů (56) jako nizozemský snajpr, aniž by se neradoval z trofeje pro vítěze soutěže. Třikrát byl nejlepším kanonýrem ligy, nejdál se ale dostal do semifinále v sezoně 2001/02, v němž Red Devils podlehli Leverskusenu.
14. Pavel Nedvěd – 79 zápasů v Lize mistrů
Z českých fotbalistů se pouze brankář Petr Čech objevil ve větším počtu utkání v Lize mistrů než Pavel Nedvěd. Držitel Zlatého míče za rok 2003 toužil po trofeji z Champions League jako málokdo. Vítězství v nejslavnější klubové soutěži světa mu ale těsně uniklo, stejně jako účast ve finále proti AC Milán, protože se v semifinálovém střetnutí vyfauloval a nemohl nastoupit. Jeho Juventus pak prohrál s Rossoneri po penaltovém rozstřelu. Nedvěd dal v milionářské soutěži celkem patnáct branek a zaznamenal 21 asistencí.
13. Lilian Thuram – 69 zápasů v Lize mistrů
Obránce Liliam Thuram dvakrát skóroval v semifinále mistrovství světa v roce 1998, nasměroval Francii k mistrovskému titulu a patřil mezi klíčové hráče reprezentace galského kohouta také o dva roky později, když triumfoval na evropském šampionátu. Jeho osud v Lize mistrů se trochu podobá tomu Nedvědovu, s nímž hrával v jednom týmu. V roce 2001 se připojil k Juventusu, kde pak strávil pět sezon, ale výhry v Champions League se nedočkal. Nic na tom nezměnily ani poslední dva roky kariéry, které strávil v Barceloně.
12. George Weah – 16 zápasů v Lize mistrů
George Weah se stal nejlepším fotbalistou světa i Evropy roku 1995, třikrát získal ocenění Nejlepší fotbalista Afriky, ale s Libérií se na světový šampionát, kde si dávají dostaveníčko nejlepší hráči planety, nikdy nedostal. Nejlepší léta strávil v Monaku, Paris Saint-Germain a v AC Milán. PSG dovedl v sezoně 1994/95 do semifinále Ligy mistrů a nastřílel sedm branek, ale nad síly jeho týmu byl AC Milán, kam pár týdnů poté přestoupil.
Weah byl dokonalý útočník. Nechyběla mu rychlost, síla, skvělá technika a práce s míčem ani zabijácký střelecký instinkt. V Serii A prožil asi vůbec nejlepší část fotbalového života. V té době nejspíš zažívali mnozí obránci noci plné děsivých snů, ve kterých kolem nich s neuvěřitelnou lehkostí přecházel Weah v červenočerném milánském dresu a skóroval.
11. Fabio Cannavaro – 62 zápasů v Lize mistrů
Italská defenzivní ikona Fabio Cannavaro prošla během kariéry několika slavnými velkokluby, ale vítězství v Lize mistrů se nikdy nedočkala. Stoper, který vyhrál poté, co přivedl jako kapitán v roce 2006 Itálii k titulu mistrů světa, si zahrál Champions League v Parmě, Interu Milán, Juventusu a Realu Madrid, ale s žádným týmem si na ušatou trofej nesáhl. Nikdy se nedostal dám než do semifinále soutěže.
10. Gabriel Batistuta – 27 zápasů v Lize mistrů
Útočník Gabriel Batistuta byl dlouhá léta nejlepším střelcem v historii argentinské reprezentace. Až poměrně nedávno jeho 54 branek v národním týmu překonal Lionel Messi.
Rychlý hráč s obrovským citem na gólové situace byl poctivým dříčem a jedním z nejkomplexnějších fotbalistů své generace. Proslul excelentní technikou, skvělým pohybem bez míče i silou v hlavičkových soubojích. Góly střílel oběma nohama z jakéhokoli místa na hřišti. Dokázal perfektně číst hru a předvídal, co se na hřišti stane v příštích vteřinách, takže byl téměř vždycky o krok před soupeřovými obránci. Navíc byl považován za vzor fair-play chování.
Diego Maradona o něm prohlásil, že by nejlepším útočníkem, jakého kdy viděl hrát. Naneštěstí byl poměrně náchylný ke zraněním, což dost zásadně poznamenalo, a nakonec i zkrátilo, jeho fotbalovou kariéru. I tak ale během ní stačil získat cenu pro nejlepšího argentinského hráče roku (1998), vyhrát italskou Serii A (AS Řím - 2001) i tamní pohár (Fiorentina - 1996), dvakrát triumfovat na mistrovství Jižní Ameriky (1991 a 1993) a zahrál si v barvách obou největších rivalů z Buenos Aires, přičemž v River Plate pomohl v roce 1990 k zisku mistrovského titulu. Během kariéry se však ani jedenkrát nedostal do vyřazovací fáze Ligy mistrů.
9. Dennis Bergkamp – 40 zápasů v Lize mistrů
Dvanáct let v jednom klubu? Tomu se říká věrnost! Holanďan Dennis Bergkamp kvůli ní není jen legendou Arsenalu, ale celé Premier League. Do Anglie přišel z Interu Milán a záhy těšil fanoušky góly, o jakých se jim do té doby jen zdálo.
Bergkamp měl skvělou kopací techniku a přehled na hřišti. Kanonýrům pomohl ke třem titulům v anglické lize. A mohl pomoci daleko víc především v evropských pohárech – omezoval ho však strach z létání. Proto neodehrál spoustu důležitých bitev na evropských kolbištích. Přesto si zahrál v roce 2000 finále Poháru UEFA, ve kterém však Gunners prohráli na penalty s istanbulským Galatasaray. O šest let později mohl skvělou kariéru završit vítězstvím v Lize mistrů, Arsenal však v deseti, poté, co byl v 18. minutě vyloučen gólman Jens Lehmann, podlehl ve finále Barceloně 1:2.
8. Patrick Vieira – 76 zápasů v Lize mistrů
Bývalý francouzský reprezentant Patrick Vieira, který se narodil v Senegalu, přišel do Arsenalu za pouhých 3,5 milionu liber a pomohl Kanonýrům během devíti sezon vyhrát tři mistrovské tituly a čtyři prvenství v FA Cupu. Vieira byl jedním ze strůjců neuvěřitelné šňůry 49 zápasů, které odehrál Arsenal v sezoně 2003/04 bez porážky.
Po příchodu do Londýna měl učitele i parťáka v Emmanuelovi Petitovi, ale postupně se z něho stal nepostradatelný tahoun týmu. Dokonce ani devět červených karet, které vyfasoval během působení v Arsenalu, nesnižuje jeho výkony a zásluhy. I když má doma ve vitríně nejcennější trofeje z mistrovství světa i Evropy, triumf v Lize mistrů mu nebyl nikdy dopřán. Přestože v roce 2010 vyhrál Inter pod vedeném kouče Josého Mourinha Champions League, Vieira medaili nezískal, protože v průběhu sezony odešel do Manchesteru City.
7. Zlatan Ibrahimovič – 124 zápasů v Lize mistrů
Až v 41 letech ukončil v roce 2023 Zlatan Ibrahimovič svou bohatou kariéru. Skandinávie zřejmě nikdy nevyslala do světa lepšího hráče než jeho. Paradoxně však není Ibrahimovič ryzím Švédem. Narodil se sice v Malmö, ale má bosensko-chorvatský původ.
Ibrahimovič byl až do přestupu do Manchesteru United držitelem jednoho možná těžko překonatelného rekordu – získal mistrovský titul v každém klubu, ve kterém do té doby hrál. Právě jen na Old Trafford a potom v Los Angeles Galaxy se mu to ale nepovedlo.
Zlatan ale nebyl jen obávaným kanonýrem. Disponoval perfektním periferním viděním a v každém okamžiku měl přehled o protihráčích i pohybu spoluhráčů. Když přišla pravá chvíle, udeřil jako blesk. Díky skoro dvoumetrové postavě na sebe dokázal chytře navázat několik protivníků a připravit šance pro spoluhráče.
Ve výčtu jeho úspěchů figuruje kromě mnoha národních titulů také řada individuálních ocenění. V roce 2013 vyhrál Cenu Ference Puskáse za nejkrásnější gól roku a dostal se do nejlepší jedenáctky sezony. Čtyřikrát byl členem UEFA týmu roku a v roce 2012 se dostal do All-Star týmu na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Kromě řady dalších cen je nejlepším střelcem v historii švédské reprezentace. Přestože však odehrál přes 120 střetnutí v Lize mistrů, nikdy se triumfu nedočkal.
5. Sergio Agüero – 79 zápasů v Lize mistrů
Argentinec Sergio Agüero byl malý a podsaditý, díky čemuž měl nízko položené těžiště, a byl nesmírně obratný. Když se k tomu přidala jeho rychlost a proslulá jihoamerická technika, měli jste tu hráče, z něhož měli obránci nahnáno.
Agüero patřil deset let k ozdobám Premier League. Bylo čirou radostí sledovat jeho souboje s urostlými a silnými obránci, při kterých lehce přidřepl, zakmital nohama a udělal z nich solné sloupy. V prestižní ostrovní lize zanechal famózní bilanci – ve 275 zápasech nastřílel 184 gólů. S Manchesterem vybojoval pět anglických titulů a šestkrát nastřílel alespoň 20 branek za sezonu, ale o triumfu v Lize mistrů mohl jen snít. Nejblíže mu byl v roce 2021, kdy Citizens podlehli ve finále Chelsea. Pro Agüera to byl poslední zápas v dresu anglického týmu. Pak si zahrál v Champions League ještě v barvách Barcelony, ale ani tam se úspěchu nedočkal.
4. Lothar Matthäus – 46 zápasů v Lize mistrů
Lothar Matthäus nejdříve hrával ve středu pole, ale po třicítce se posunul dozadu a stal se patrně nejlepším obráncem, který v devadesátých letech minulého století pobíhal po fotbalových trávnících. Profesionální kariéru odstartoval v roce 1979 v Borussii Mönchengladbach a ukončil ji až o 21 let později v americké Major League Soccer. Mezi tím odehrál dvanáct sezon v Bayernu Mnichov a čtyři v Interu Milán.
Pětkrát hrál na světových šampionátech (1982, 1986, 1990, 1994 a 1998), kde nastoupil do 25 zápasů. V roce 1990 přivedl jako kapitán německou reprezentaci k titulu mistrů světa a získal ocenění Zlatý míč. Čtyřikrát reprezentoval Německo na mistrovství Evropy (1980, 1984, 1988 a 2000), přičemž první účast proměnil v titul.
Argentinec Diego Maradona o Matthäusovi ve své biografii napsal, že to byl nejlepší fotbalista, proti jakému kdy nastoupil. Ještě v roce 1999, kdy mu bylo 38 let, získal ocenění pro nejlepšího německého fotbalistu roku.
V Lize mistrů mu však osud vítězství nedopřál, a to ani navzdory faktu, že si dvakrát zahrál ve finále. V roce 1987 prohrál jeho Bayern souboj s Portem poté, co portugalský celek v závěru utkání otočil dvěma brankami skóre a vyhrál 2:1. O dvanáct let později se znovu objevil ve finále a vypadalo to nadějně. Bayern vedl nad Manchesterem United 1:0, ale historie se opakovala - anglický tým v závěru střetnutí předvedl šokující obrat a Matthäus zůstal opět bez trofeje. Do sportovního důchodu odešel v roce 2000 a v následujícím roce mnichovský tým milionářskou soutěž vyhrál...
3. Gianluigi Buffon – 124 zápasů v Lize mistrů
Gigi Buffon je v Itálii považován za nejlepšího brankáře všech dob. Mnozí ho staví dokonce nad legendárního Dina Zoffa. Dodnes je jediným gólmanem, který získal ocenění UEFA pro nejlepšího klubového hráče roku, což je dnes cena pro nejlepšího fotbalistu hrajícího na evropském kontinentě.
Buffon vždy těžil z vynikající kondice, v brance byl agilní a perfektně četl hru. Málokterý gólman předváděl během celé kariéry tak konzistentní výkony jako on. Drží přestupní rekord jako nejdražší brankář, jakého kdy koupil Juventus Turín. Má ve sbírce titul mistra světa, desetkrát vyhrál italskou Serii A, třikrát se stal nejlepším evropským gólmanem. V roce 2006 skončil v anketě Zlatý míč na druhém místě. Vítězství v Lize mistrů mu však osud nedopřál. S Juventusem byl třikrát ve finále, ale musel se sklonit před AC Milánem, Barcelonou a Realem Madrid.
2. Ronaldo – 40 zápasů v Lize mistrů
Pamatujete, jak se před lety loučil exhibičním zápasem obtloustlý Brazilec Ronaldo s fotbalem a nedokázal trefit branku ani z těch největších šancí? To už byl úplně jiný Ronaldo než ten, který zářil na přelomu tisíciletí v dresech Eindhovenu, Barcelony, Interu Milán, Realu Madrid nebo milánského AC.
Říkalo se, že Ronaldo je největší brazilská hvězda od dob Pelého. Přezdívalo se mu Fenomén a on oprávněnost této přezdívky dokazoval v každém utkání. Díky své rychlosti, schopnosti driblovat a střeleckým instinktům je dodnes považován za jednoho z nejlepších hráčů v moderní historii fotbalu. V národním týmu hrál od roku 1994 do roku 2002, získal dva tituly mistra světa a je dvojnásobným držitelem Zlatého míče pro nejlepšího hráče planety (1997 a 2002). Vítězství v Lize mistrů mu ale nebylo dopřáno.
1. Diego Maradona – 6 zápasů v Lize mistrů
Diego Maradona byl jedním z nejlepších a zároveň nejkontroverznějších fotbalistů historie. V Argentině však vždycky byl, je a asi i bude zbožňovanou ikonou. Mnozí fanoušci mu neřekli jinak než „San Diego“ – Svatý Diego.
Kdyby ekonomové hledali bod, kdy se za fotbalové hráče začaly platit závratné částky, pak by došli právě k Maradonovi. Byl asi prvním přeplaceným hráčem na světě. To on roztočil spirálu, kterou se dodnes klubům nedaří zastavit. Stalo se tak po mistrovství světa v roce 1982, kdy přestoupil do Barcelony za tehdy nejvyšší sumu v historii - necelých osm milionů dolarů.
V Katalánsku strávil sice jen dvě sezony, přesto je jednou z nejvýznamnějších postav, která oblékala dres Barcy. Své výjimečné nadání v tehdejší Barceloně však nedokázal prodat. Kromě toho se často dostával do sporů s vedením klubu a navíc ho vážná zlomenina kotníku málem připravila o zbytek fotbalové kariéry. Během této krátké doby se ale stal prvním hráčem v dějinách, jemuž v El Clásico tleskali fanoušci Realu Madrid. V 58 zápasech nastřílel 38 branek a vyhrál s týmem tři trofeje.
Maradona však neproslul jen svými bravurními technickými kousky, tvořivostí a krásnými góly. Jeho „Boží ruka“, která na šampionátu v Mexiku v roce 1986 vyřadila Angličany, je jednou z největších skvrn na světovém fotbale. Nebyl by to ale Maradona, kdyby ve stejném zápase neměl na svém kontě také jeden z nejúchvatnějších momentů dějin, když prodribloval s míčem přes půl hřiště mezi obránci a fantasticky skóroval.
Přestože na starém kontinentě strávil deset sezon, jeho bilance v Lize mistrů je mimořádně chudá. V tehdejším Poháru mistrů evropských zemí odehrál pouze šest utkání a dva vstřelené góly. Během jeho dvouletého působení ve Španělsku se Barca ani jednou do soutěže nekvalifikovala, takže v milionářské lize se objevil pouze v dresu Neapole. V sezoně 1987/88 byl jeho tým vyřazen už v prvním kole Realem Madrid, o tři roky později skončil v osmifinále po souboji se Spartakem Moskva.
