Nebylo jim souzeno. 16 skvělých fotbalistů, kteří si nikdy nezahráli na mistrovství světa

Ayew byl skvěle technicky vybavený, nechyběla mu zdravá drzost a kreativita. Byl to tvůrce hry, na kterého spoléhal národní tým, ale také mužstva Marseille, Lille či Lyonu. Stal se jedním z prvních afrických fotbalových průkopníků v Evropě, inspiroval desítky mladých hráčů z černého kontinentu, kteří se v jeho stopách vydali do nejlepších evropských soutěží. Na mistrovství světa si však nikdy nezahrál.

Ghanský ofenzivní záložník Abedi Ayew dostal přezdívku Pelé, která jasně naznačuje, o jak skvělého hráče šlo. V Africe se dodnes tvrdí, že to byl jeden z nejlepších fotbalistů, který kdy kopl do balonu.

Ostrovní celek nakonec i bez své legendy v Itálii nezklamal. V základní skupině uhrál tři remízy a postoupil ze druhého místa do osmifinále, kde na penalty vyřadil Rumunsko. Stopku mu až ve čtvrtfinále vystavila domácí Squadra Azzura po těsném vítězství 1:0. Možná, že kdyby byl na hřišti Brady, mohlo to být ještě lepší, ale to už se dostáváme na tenký led spekulací…

V létě roku 1990, kdy se konalo mistrovství světa v Itálii, bylo ofenzivnímu záložníkovi Liamu Bradymu 34 let a byl považován za živoucí legendu irského fotbalu. Byl to proto velký šok pro fanoušky, když jeho jméno chybělo v nominaci na turnaj, kam se reprezentace Irska dostala teprve potřetí v historii (a dodnes naposled).

Neville Southall (Wales)

Dvaadevadesátinásobný velšský reprezentant Neville Southall se stal legendou Evertonu, kde strávil neuvěřitelných 17 sezon, a patřil mezi nejlepší světové gólmany osmdesátých let minulého století. Na začátku devadesátých let ho lákal manažer Manchesteru United Alex Ferguson na Old Trafford, ale Southall odmítl. Ferguson místo něho přivedl do klubu Dána Petera Schmeichela a zbytek je (slavná) historie.

Pavel Horváth a spol. aneb 23 nejbáječnějších tlusťochů ve fotbalové historii

V závěru kariéry se do bývalé brankářské superhvězdy obouvali novináři, že je příliš obézní a na profesionální fotbal už nemá. Southall však definitivně sekl s fotbalem až ve 44 letech, aniž by se kdy objevil na světovém šampionátu.

Foto: Profimedia.cz