Nebylo jim souzeno. 10 skvělých fotbalistů, kteří nikdy nevyhráli Ligu mistrů

Řadě vynikajících hráčů se to nikdy nesplnilo. Ač po tom velmi toužili, pohár pro vítěze Ligy mistrů nikdy nad hlavu nezvedli. I mezi současnými fotbalovými superhvězdami jsou takoví – mají třeba titul mistra světa, ale trofej pro evropského klubového šampiona jim ve sbírce chybí. Na rozdíl od borců, kteří už ukončili kariéru a jež najdete v následujících kapitolách, však stále ještě mají šanci, že si na ni někdy sáhnou.

10. Cesc Fabregas – 104 zápasů v Lize mistrů Když odlétal Cesc Fabregas v roce 2010 na mistrovství světa do Jižní Afriky, kde Španělé vybojovali titul šampionů, byl největší hvězdou a miláčkem fanoušků Arsenalu. Po turnaji pobyl ještě rok na Emirates Stadium a pak se přestěhoval do Barcelony, kde strávil tři sezony a jednou pomohl vybojovat vítězství v La Lize. Pamatujete? 5 největších osobností, se kterými se Tomáš Rosický potkal v Arsenalu V roce 2014 se vrátil zpět do Premier League, ale pořádně naštval fanoušky Arsenalu, protože se upsal městskému konkurentovi z Chelsea. Na Stamford Bridge pak působil více než čtyři roky a následně zamířil do Monaka, odkud přešel loni v létě jako volný hráč do druholigového italského Coma, kde nyní ukončil kariéru. Kromě titulu mistra světa a vítěze španělské ligy má ve sbírce úspěchů také triumf z evropského šampionátu v roce 2012 a dvě vítězství z nejvyšší anglické soutěže. Přestože však odehrál přes sto zápasů v Lize mistrů v dresu čtyř klubů, vítězství v milionářské lize se nedočkal. Nejblíže k titulu měl v roce 2006, kdy Arsenal podlehl 1:2 Barceloně. Foto: Profimedia.cz

9. Pavel Nedvěd – 85 zápasů v Lize mistrů Pouze brankář Petr Čech se objevil ve větším počtu utkání v Lize mistrů než Pavel Nedvěd. Držitel Zlatého míče za rok 2003 toužil po trofeji z Champions League jako málokdo. Vítězství v nejslavnější klubové soutěži světa mu ale těsně uniklo, stejně jako účast ve finále proti AC Milán, protože se v semifinálovém střetnutí vyfauloval a nemohl nastoupit. Jeho Juventus pak prohrál s Rossoneri po penaltovém rozstřelu. Nedvěd dal v milionářské soutěži celkem patnáct branek a zaznamenal devět asistencí. Foto: Profimedia.cz

8. Lilian Thuram – 73 zápasů v Lize mistrů Obránce Liliam Thuram dvakrát skóroval v semifinále mistrovství světa v roce 1998 a nasměroval Francii k mistrovskému titulu a patřil mezi klíčové hráče reprezentace galského kohouta také o dva roky později, když triumfoval na evropském šampionátu. Jeho osud v Lize mistrů se trochu podobá tomu Nedvědovu, s nímž hrával v jednom týmu. V roce 2001 se připojil k Juventusu, kde pak strávil pět sezon, ale výhry v Champions League se nedočkal. Nic na tom nezměnily ani poslední dva roky kariéry, které strávil v Barceloně. Foto: Profimedia.cz

7. Fabio Cannavaro – 70 zápasů v Lize mistrů Italská defenzivní ikona Fabio Cannavaro prošla během kariéry několika slavnými velkokluby, ale vítězství v Lize mistrů se nikdy nedočkala. Subtilní stoper si zahrál Champions League v Parmě, Interu Milán, Juventusu a Realu Madrid, ale s žádným týmem si na ušatou trofej nesáhl. Foto: Profimedia.cz

6. Dennis Bergkamp – 40 zápasů v Lize mistrů Dvanáct let v jednom klubu? Tomu se říká věrnost! Holanďan Dennis Bergkamp kvůli ní není jen legendou Arsenalu, ale celé Premier League. Do Anglie přišel z Interu Milán a záhy těšil fanoušky góly, o jakých se jim do té doby jen zdálo. VIDEO: Nezapomenutelné trefy. 10 památných gólů z historie světových fotbalových šampionátů Bergkamp měl skvělou kopací techniku a přehled na hřišti. Kanonýrům pomohl ke třem titulům v anglické lize. A mohl pomoci daleko víc především v evropských pohárech – omezoval ho však strach z létání. Proto neodehrál spoustu důležitých bitev na evropských kolbištích. Přesto si zahrál v roce 2000 finále Poháru UEFA, ve kterém však Gunners prohráli na penalty s istanbulským Galatasaray. Foto: Profimedia.cz

5. Patrick Vieira – 76 zápasů v Lize mistrů Bývalý francouzský reprezentant Patrick Vieira, který se narodil v Senegalu, přišel do Arsenalu za pouhých 3,5 milionu liber a pomohl Kanonýrům během devíti sezon vyhrát tři mistrovské tituly a čtyři prvenství v FA Cupu. Vieira byl jedním ze strůjců neuvěřitelné šňůry 49 zápasů, které odehrál Arsenal v sezoně 2003/04 bez porážky. Dobyvatelé Albionu. Toto je 21 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Po příchodu do Londýna měl učitele i parťáka v Emmanuelovi Petitovi, ale postupně se z něho stal nepostradatelný tahoun týmu. Dokonce ani devět červených karet, které vyfasoval během působení v Arsenalu, nesnižuje jeho výkony a zásluhy. I když má ve vitríně nejcennější trofeje z mistrovství světa i Evropy, triumf v Lize mistrů mu nebyl nikdy dopřán. Přestože v roce 2010 vyhrál Inter pod vedeném kouče Josého Mourinha Champions League, Vieira medaili nezískal, protože uprostřed sezony odešel do Manchesteru City. Foto: Profimedia.cz

4. Zlatan Ibrahimovič – 124 zápasů v Lize mistrů V 41 letech ukončil Zlatan Ibrahimovič před pár dny svou bohatou kariéru. Je zřejmé, že Skandinávie nikdy nevyslala do světa lepšího hráče než jeho. Paradoxně však není Ibrahimovič ryzím Švédem. Narodil se sice v Malmö, ale má bosensko-chorvatský původ. Ibrahimovič byl až do přestupu do Manchesteru United držitelem jednoho možná těžko překonatelného rekordu – získal mistrovský titul v každém klubu, ve kterém do té doby hrál. Jen na Old Trafford a v Los Angeles Galaxy se mu to pak ale nepovedlo. Zlatan Ibrahimovič: Pak jsem šel znovu doleva a on šel na párek v rohlíku Zlatan ale nebyl jen obávaným kanonýrem. Disponoval perfektním periferním viděním a v každém okamžiku měl přehled o protihráčích i pohybu spoluhráčů. Když přišla pravá chvíle, udeřil jako blesk. Díky skoro dvoumetrové postavě na sebe dokázal chytře navázat několik protivníků a připravit šance pro spoluhráče. Ve výčtu jeho úspěchů figuruje kromě mnoha národních titulů také řada individuálních ocenění. V roce 2013 vyhrál Cenu Ference Puskáse za nejkrásnější gól roku a dostal se do nejlepší jedenáctky sezony. Čtyřikrát byl členem UEFA týmu roku a v roce 2012 se dostal do All-Star týmu na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Kromě řady dalších cen je nejlepším střelcem v historii švédské reprezentace. Přestože však odehrál přes 120 střetnutí v Lize mistrů, nikdy se triumfu nedočkal. Foto: Profimedia.cz

3. Sergio Agüero – 83 zápasů v Lize mistrů Argentinec Sergio Agüero byl malý a podsaditý, díky čemuž měl nízko položené těžiště, a byl nesmírně obratný. Když se k tomu přidala jeho rychlost a proslulá jihoamerická technika, měli jste tu hráče, z něhož měli obránci nahnáno. Neporazitelný mančaft! Takhle vypadá historický „Tým snů“ anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru Agüero patřil deset let k ozdobám Premier League. Bylo čirou radostí sledovat jeho souboje s urostlými a silnými obránci, při kterých lehce přidřepl, zakmital nohama a udělal z nich solné sloupy. V prestižní ostrovní lize zanechal famózní bilanci – ve 275 zápasech nastřílel 184 gólů. S Manchesterem vybojoval pět anglických titulů a šestkrát nastřílel alespoň branek za sezonu, ale o triumfu v Lize mistrů mohl jen snít. Nejblíže mu byl v roce 2021, kdy Citizens podlehli ve finále Chelsea. Pro Agüera to byl poslední zápas v dresu anglického týmu. Pak si zahrál v Champions League ještě v barvách Barcelony, ale ani tam se úspěchu nedočkal. Foto: Profimedia.cz

2. Gianluigi Buffon – 124 zápasů v Lize mistrů Gigi Buffon je v Itálii považován za nejlepšího brankáře všech dob. Mnozí ho staví dokonce nad legendárního Dina Zoffa. Dodnes je jediným gólmanem, který získal ocenění UEFA pro nejlepšího klubového hráče roku, což je dnes cena pro nejlepšího fotbalistu hrajícího na evropském kontinentě. Lovci nul. Petr Čech a dalších 7 gólmanů, kteří vychytali nejvíc čistých kont v Lize mistrů Buffon vždy těžil z vynikající kondice, v brance byl agilní a perfektně četl hru. Málokterý gólman předváděl během celé kariéry tak konzistentní výkony jako on. Drží přestupní rekord jako nejdražší brankář, jakého kdy koupil Juventus Turín. Má ve sbírce titul mistra světa, desetkrát vyhrál italskou Serii A, třikrát se stal nejlepším evropským gólmanem. V roce 2006 skončil v anketě Zlatý míč na druhém místě. Vítězství v Lize mistrů mu však osud nedopřál. S Juventusem byl třikrát ve finále, ale musel se sklonit před AC Milánem, Barcelonou a Realem Madrid. Foto: Profimedia.cz