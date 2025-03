Nebyl by to špatný tým. Takto by vypadala jedenáctka z hráčů, kteří nyní hostují ze Slavie v jiných klubech

Pražská Slavia má velmi široký a kvalitní kádr, ve kterém není místo pro každého. To dobře vědí i hráči, kteří z Edenu „museli“ odejít na hostování do jiných klubů. Je jich tolik, že by z nich šla poskládat poměrně kvalitní jedenáctka.



Slavia má momentálně na hostování v jiných klubech tucet hráčů, kteří mají v Edenu platnou smlouvu. Z těchto borců by se dal poskládat kompletní tým, a rozhodně by měl velmi slušnou úroveň. Jak by tato jedenáctka vypadala, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Aleš Mandous (Mladá Boleslav) Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil v roce 2021 přestup do Slavie. Kinský, Souček a dál? 14 hráčů, na kterých Slavia vydělala přes 100 milionů korun V Edenu připravil o post prvního gólmana Ondřeje Koláře a zaujal jeho místo. V sezoně 2021/22 se blýskl deseti vychytanými nulami a přitom strávil mezi tyčemi sérii 724 minut, aniž by inkasoval. V Edenu má podepsaný kontrakt do roku 2027, ale po příchodu Jindřicha Staňka z Plzně ztratil místo jedničky mezi tyčemi. Na podzim v aktuálním ročníku jej zase do branky nepustil Antonín Kinský, který úspěšně nahradil zraněného Staňka. Ten se na jaře vrátil z marodky do hry a Mandous zamířil do konce sezony na hostování do Mladé Boleslavi, kde pravidelně chytá. V šesti zápasech udržel jednou čisté konto.

Pravý obránce: Michal Tomič (MFK Karviná) Aktuálně pětadvacetiletý slovenský obránce Michal Tomič působil od roku 2020 ve Slovácku, kam přišel jako volný hráč z Žiliny, a v Uherském Hradišti se stal oporou mužstva. Povedla se mu také podzimní část sezony 2022/23, ale protože odmítl prodloužit kontrakt, zamířil předloni v únoru do Slavie, která o něho projevovala velký zájem. Dva do Edenu, tři do Slezska. Na trase mezi Karvinou a Slavií je v zimě rušno V Edenu se ale Tomič setkal s obrovskou konkurencí na pravém okraji obrany, takže jej sešívaní vyexpedovali na hostování do konce ročníku do Mladé Boleslavi. V sezoně 2023/24 už ale válel v pražském klubu a po jejím skončení měl na kontě 21 utkání a dvě vstřelené branky. Jenže v tomto ročníku se na podzim dostal na hřiště v ligovém utkání jen dvakrát. Nedostatek herního vytížení má řešit hostování v Karviné, kde na jaře odehrál čtyři střetnutí v základní sestavě, dal jeden gól, ale také viděl červenou kartu. Smlouvu v Edenu má podepsanou do roku 2026.

Stoper: Sahmkou Camara (MFK Karviná) Čerstvým přírůstkem v kádru Slavie se stal během lednového přestupního termínu jednadvacetiletý stoper Sahmkou Camara z Guineje. Pražané jej koupili přibližně za osm a půl milionu korun z druholigového švýcarského klubu Stade Lausanne Ouchy. 4 fotbalisté, které během ledna koupila Slavia. Účet? 170 milionů korun Rodák z Paříže, který fotbalové dovednosti získával ve Francii, je typem urostlého zadáka, který má poměrně slušné rychlostní i technické dispozice. Na kontě má už jeden start v seniorské reprezentaci Guineje ve vítězném přátelském utkání s Guineou-Bissau (1:0). Jarní část sezony však nestráví v Edenu, ale bude se otrkávat v Karviné, kam byl vyexpedován na hostování. Dosud odehrál za slezský klub sedm ligových utkání, všechny v základní sestavě.

Stoper: Denis Halinský (FK Teplice) Jednadvacetiletý Denis Halinský má za sebou jeden ligový ročník v Pardubicích, kde byl na hostování ze Slavie, během něhož odehrál 27 zápasů (všechny v základní sestavě. Jeho výkony byly působivé, přesto se do kádru sešívaných pro tuto sezonu nevešel. Na podzim hostoval v Liberci, za který odehrál 11 ligových duelů a od ledna je zapůjčen do Teplic, kde si během šesti jarních zápasů zapsal do statistik premiérový gól v nejvyšší soutěži. V Edenu má reprezentant do 21 let podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na 21 milionů korun.

Pravý obránce: Andres Dumitrescu (Sepsi OSK) Jen dva ligové zápasy zatím odehrál od příchodu do Edenu v létě 2023 rumunský zadák Andres Dumitrescu. Do Prahy přišel z klubu Sepsi OSK za více než 20 milionů korun a při zranění Davida Juráska měl být jedním z hráčů, kteří by byli schopni na jeho postu zaskočit. Ve Slavii podepsal smlouvu do roku 2027, ale zatím to vypadá, že ho čeká série hostování a pokud výrazně nepřesvědčí o svých kvalitách, možná, že bude prodán dříve, než mu kontrakt vyprší. V klubu, z něhož do Prahy přišel, je nyní zapůjčen už druhou sezonu. Odehrál v ní dosud 17 utkání, v nichž zaznamenal gól a tři asistence.

Defenzivní záložník: Filip Prebsl (Górnik Zabrze) Dvaadvacetiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho v únoru 2022 pustila na hostování do Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v sezoně 2022/23, v níž naskočil do 26 ligových utkání a většinou byl v základní sestavě Slovanu, v té minulé nastřádal stejný počet startů. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny Hostování mu vypršelo po skončení ročníku 2023/24 a on se vrátil do Edenu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028. Na podzim odehrál 13 ligových střetnutí, ve kterých byl osmkrát v základní sestavě, ale do branky se trefil jen jednou – v utkání s Českými Budějovicemi (4:0). Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 2,3 milionu eur. Jeho talent nyní využívají v polském Górniku Zabrze, kam odešel na hostování do konce sezony.

Pravý záložník: Lukáš Masopust (Slovan Liberec) Lukáš Masopust odehrál v roce 2021 po zisku mistrovského titulu se Slavií dobré mistrovství Evropy a na turnaji patřil docela nečekaně k nejlepším hráčům českého týmu, jenže i u něj si vybrala náročná sezona svou daň. Část následujícího ročníku promarodil a navrch se svezl se slabší podzimní formou sešívaného mančaftu. S postupem času však šly jeho výkony opět nahoru. Nepostradatelní. 9 hráčů, kteří pod trenérem Trpišovským odehráli ve Slavii nejvíc zápasů Ve Slavii je od ledna roku 2018, kdy přišel z Jablonce, a od té doby nastoupil pod vedením trenéra Trpišovského do 201 utkání v deseti soutěžích. Nastřílel v nich 24 branek a k nim přidal 36 asistencí. Smlouvu v Edenu má podepsanou do konce sezony 2026/27, ale jarní část té současné tráví na hostování v Liberci. Součástí dohody je i opce na případný přestup.

Střední záložník: Petr Ševčík (FK Jablonec) Záložník Petr Ševčík je odchovancem Olomouce, v jejímž dresu se v sezoně 2013/14 poprvé představil v nejvyšší soutěži. Od roku 2016 na sebe výrazně upozorňoval coby hráč Liberce, odkud v roce 2019 zamířil do Edenu, kde vybojoval tři mistrovské tituly a třikrát triumfoval v pohárové soutěži. 9 hvězdných lvíčat z „malého" Eura v roce 2017. Jak si dnes tehdejší talenti vedou? Mimořádně se mu povedla sezona 2019/20, ve které nastřílel šest branek a přidal sedm asistencí ve 24 ligových zápasech. V ročníku 2021/22 ho sužovala zranění, další dvě sezony ale hrával v sešívaném dresu poměrně pravidelně. Až v současném ročníku se do sestavy vešel málokdy – na podzim naskočil jen do pěti střetnutí, takže byl zřejmě rád, že v lednu zamířil na hostování do Jablonce, kde během úvodních týdnů odehrál pět ligových utkání a zaznamenal jednu asistenci. Celkem má na kontě 186 ligových utkání, 12 branek a 36 nahrávek a dohromady vytvořil během kariéry pro spoluhráče 169 gólových šancí, což ho řadí na 18. místo v historii soutěže. V Edenu má platný kontrakt do konce sezony 2025/26.

Levý záložník: Conrad Wallem (St. Louis City) Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu předloni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v minulém ročníku hrával skoro pravidelně v základní sestavě - v 25 ligových zápasech dal pět branek a na dalších pět nahrál. V tom současném spíše paběrkoval starty jako střídající hráč. Během šesti utkání dal jednu branku. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Drahé zboží. 10 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Když podepisoval smlouvu do roku 2027, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 33 milionů korun, Slavia však z něj zaplatila o pár milionů víc. Na konci ledna odešel z Edenu na hostování s opcí na případný přestup do konce kalendářního roku do americké MLS, kde hájí barvy klubu St. Louis City.

Útočník: Filip Horský (FK Teplice) Útočník Filip Horský prošel dorosteneckými týmy pražské Slavie a v sešívaném dresu si odbyl také premiéru v nejvyšší soutěži dospělých. V říjnu roku 2021 naskočil na čtyři minuty do utkání proti Liberci. Tehdy asi netušil, že na severu Čech o dva roky později bude hrát. Ještě předtím ale hostoval v jarní části sezony 2021/22 v Mladé Boleslavi, kde naskočil do pěti zápasů, a následující ročník strávil v druholigové Vlašimi. Předloni v létě byl aktuálně jednadvacetiletý mladík zapůjčen Liberci a na severu Čech si mohli jeho angažování jen pochvalovat. Odehrál 25 ligových střetnutí, ve kterých se dvakrát zapsal mezi střelce. V Edenu s talentovaným mladíkem zřejmě počítají, protože má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale protože konkurence na jeho postu je obrovská, tráví současnou sezonu opět na severu Čech, tentokrát však v Teplicích. V 21 ligových utkáních se třikrát zapsal mezi gólové střelce a dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu.

Útočník: Muhamed Tijani (Plymouth) Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce