Nebude to jen o Hertlovi. 4 Češi, kteří si na podzim mohou zahrát NHL v Praze

Když se NHL hrála v Praze naposledy, byly v akci týmy Philadelphie a Chicaga. Hlavní tváří utkání byl Jakub Voráček, čeští fanoušci si však přijdou na své i tentokrát. Kteří čeští hokejisté by se mohli divákům ukázat? Podívejte se.

Tomáš Hertl

Měl by se stát hlavní hvězdou a tváří utkání v O2 areně. San Jose se sice letos do play-off nepodívá, Tomáš Hertl, jenž podepsal se Sharks smlouvu až do roku 2030, ale prožívá vydařenou sezonu. Na kontě má už 28 branek, 34 asistencí a po Davidu Pastrňákovi je druhým nejproduktivnějším českým hokejistou v NHL.

V Praze se narodil, do zámoří odešel ze Slavie a utkání před domácími fanoušky pro něj bude hodně prestižní. Ještě předtím by měl ale patřit k lídrům českého týmu na mistrovství světa.

Foto: Profimedia.cz