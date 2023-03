Neatraktivní tým. 5 hráčů, na kterých by Plzeň mohla ještě vydělat

Viktorka dříve měla v kádru hráče, na kterých dokázala vydělat. Miliony v minulosti získala za Vladimíra Daridu, Petra Jiráčka nebo Michaela Krmenčíka, teď je ale situace jiná. Plzeň sice ještě v zimě vedla ligu, aktuálně ale tápe a přestupovému trhu nemá moc co nabídnout. Jména pěti hráčů, na kterých by mohla alespoň něco vydělat, najdete v následujících kapitolách.

Největší klenot současného plzeňského kádru. Jindřich Staněk, jenž se hlásí o post brankářské reprezentační jedničky, je suverénně nejdražším hráčem Viktorky. Příští měsíc mu bude 27 let, takže pokud na něm chce západočeský klub ještě zajímavě vydělat, měl by ho už brzy prodat.

Lukáš Kalvach

Hodnota podle portálu transfermarkt.de: 2,5 mil. eur

O jeho možném odchodu se spekuluje už déle. Dříve jej lákali do Ruska, pak údajně i do Německa. Sedmadvacetiletý záložník však i nadále zůstává v Plzni. V aktuální sezoně na několik měsíců vypadl kvůli zranění ze hry a Viktorce hodně chyběl. Šanci, že se do zahraničí ještě podívá, určitě má.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia