Navzdory rivalitě aneb 10 nejznámějších hráčů, kteří si zahráli v dresu Sparty i Slavie

Vyměnit dres Sparty za ten sešívaný, nebo naopak? To se neodpouští. Přesto už řada hráčů prošla oběma kluby. Deset nejznámějších najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Patrik Berger Autor finálového gólu z Eura v roce 1996 byl sice sparťanským odchovancem, ještě v dorostu ale zamířil do Slavie. V nejvyšší soutěži debutoval už v roce 1991, vypracoval se v oporu týmu a později zamířil do Borussie Dortmund. Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 14 slavných fotbalistů Další část kariéry spojil s Anglií, odkud se v roce 2008 vrátil do mateřského klubu, tedy na Letnou. V úvodní sezoně se mu vedlo dobře, s kapitánskou páskou na ruce se stal nejlepším střelcem týmu a dovedl Spartu do kvalifikace o Ligu mistrů. V následujícím ročníku ale kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Erich Brabec Erich Brabec ukončil kariéru v libereckém Slovanu, v minulosti si však zahrál v obou pražských S. Slavii dovedl s kapitánskou páskou na ruce k domácímu titulu i historickému postupu do Ligy mistrů. Jenže pak se ho v Edenu zbavili a zkušený stoper odešel na rok do Turecka. Když se vrátil do Čech, zakotvil ve Spartě, se kterou získal třetí titul. Foto: Profimedia.cz

Pavel Horváth I když byl Pavel Horváth ikonou Plzně, s fotbalem začínal v Praze, kde se také narodil. Už jako malý se dostal do Sparty, ve které prožil ligový debut. Rychle ale zmizel v Jablonci, odkud v roce 2006 odešel do Slavie, kde několik let patřil k ústředním postavám týmu. Báječné vzpomínky aneb 7 největších úspěchů Pavla Vrby s Viktorií Plzeň Díky tomuto angažmá se dostal do reprezentace a později i do Sportingu Lisabon a Galatasaraye Istanbul. Když se v roce 2002 vracel domů, zamířil na teplická Stínadla. O čtyři roky později byl na Letné. Se Spartou získal domácí titul, po incidentu s fanoušky se ale rozhodl angažmá ukončit a odešel do Plzně. Foto: Profimedia.cz

Karol Kisel Když se Karol Kisel ohlédne za kariérou na zelených pažitech, může vzpomínat na působení v obou nejslavnějších pražských klubech. První úspěchy sklízel se Spartou, kam v roce 2005 přestoupil z Liberce. VÝBĚR: 8 nejlepších cizinců, kteří se prosadili ve fotbalové Slavii Na Letné získal titul, zahrál si Pohár UEFA, pak ale nehrál pod trenérem Chovancem a odešel do Sydney. Po roce se z Austrálie vrátil do Prahy, tentokrát už ale do Slavie, kde se později stal kapitánem. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Labant Vlado Labant byl v roce 1999 nejlepším fotbalistou Slovenska. Tehdy působil v pražské Slavii. V témže roce ale „sešívané“ opustil a přestoupil do Sparty, kde se stal prvním Slovákem, který si kdy zahrál v Lize mistrů. Krajní obránce patřil mezi klíčové hráče týmu a na Letné získal celkem čtyři tituly. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Pekhart Útočník Tomáš Pekhart nastupoval v minulosti ve Spartě i ve Slavii. Nejprve působil v Edenu, kam přišel v roce 2003. Po třech letech se vydal zkusit štěstí do Anglie, díru do světa ale neudělal, a tak se vrátil zpět. V roce 2009 pomohl Slavii k titulu a pak odešel do Jablonce. V následující sezoně půl roku hostoval na Letné, a posléze se vydal do německé Bundesligy odkud zamířil do Řecka. Foto: Profimedia.cz

Karel Poborský Bývalý skvělý reprezentační záložník začal kariéru působením ve Slavii, kam přišel v roce 1995 ze Žižkova. Uvedl se parádně, pomohl „sešívaným“ k titulu, podílel se na báječném tažení Pohárem UEFA a následně zazářil na Euru v Anglii, po kterém zamířil do Manchesteru United. VIDEO Z ARCHIVU: 3 geniální góly Karla Poborského Přes Benfiku Lisabon a Lazio Řím se vrátil do Prahy, ovšem do Sparty. Na Letné strávil necelé čtyři roky, zahrál si i Ligu mistrů a stal se nejlépe placeným hráčem soutěže. Po rozporech s vedením odešel do Českých Budějovic. Foto: Josef Vostárek/ MAFRA /Profimedia.cz

Jiří Štajner Jiří Štajner hrál od 14 let ve Slavii. V pražském klubu vydržel šest let, než zamířil do Českých Budějovic. Později se díky skvělému působení v Liberci dostal do Německa a stal se oporou Hannoveru. V lednu roku 2004 se ale překvapivě vrátil na půl roku domů, posílil Spartu, k titulu ji ale nepomohl. Pak opět zmizel v Německu. Foto: Profimedia.cz

Josef Hušbauer Vypadalo to, že z něho na Letné roste hvězda české ligy - byl vyhlášen nejlepším hráčem ročníku 2013/14 a zároveň se stal nejlepším střelcem, když soupeřům nasázel osmnáct branek. Jenže pak přišlo hostování v italském Cagliari, kde se kariéra Josefa Hušbauera zadrhla. Poklady z Edenu. 9 hráčů Slavie, kteří mají aktuálně nejvyšší tržní cenu Na Apeninském poloostrově odehrál jediné utkání a další šanci nedostal. Vrátil se tedy do Sparty, ale už to nebyl ten hráč, na kterého pěly letenské tribuny oslavné ódy. Když o něho projevil v zimě zájem slávistický trenér Dušan Uhrin mladší, dlouho se nerozmýšlel a nabídku k přestupu přijal. Při prvním návratu na Letnou mu dali fanoušci jasně najevo, že přestup k největšímu rivalovi se neodpouští. Foto: Profimedia.cz