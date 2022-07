Navzdory rivalitě. 11 nejznámějších hráčů, kteří si zahráli v dresu Sparty i Slavie

Vyměnit dres Sparty za ten sešívaný, nebo naopak? To se neodpouští. Přesto už řada hráčů prošla oběma kluby. Deset nejznámějších najdete v následujících kapitolách.

Patrik Berger Autor finálového gólu z Eura v roce 1996 byl sice sparťanským odchovancem, ještě v dorostu ale zamířil do Slavie. V nejvyšší soutěži debutoval už v roce 1991, vypracoval se v oporu týmu a později zamířil do Borussie Dortmund. Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 14 slavných fotbalistů Další část kariéry spojil s Anglií, odkud se v roce 2008 vrátil do mateřského klubu, tedy na Letnou. V úvodní sezoně se mu vedlo dobře, s kapitánskou páskou na ruce se stal nejlepším střelcem týmu a dovedl Spartu do kvalifikace o Ligu mistrů. V následujícím ročníku ale kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Erich Brabec Erich Brabec ukončil kariéru v libereckém Slovanu, v minulosti si však zahrál v obou pražských S. Slavii dovedl s kapitánskou páskou na ruce k domácímu titulu i historickému postupu do Ligy mistrů. Jenže pak se ho v Edenu zbavili a zkušený stoper odešel na rok do Turecka. Když se vrátil do Čech, zakotvil ve Spartě, se kterou získal třetí titul. Foto: Profimedia.cz

Pavel Horváth I když byl Pavel Horváth ikonou Plzně, s fotbalem začínal v Praze, kde se také narodil. Už jako malý se dostal do Sparty, ve které prožil ligový debut. Rychle ale zmizel v Jablonci, odkud v roce 2006 odešel do Slavie, kde několik let patřil k ústředním postavám týmu. Báječné vzpomínky aneb 7 největších úspěchů Pavla Vrby s Viktorií Plzeň Díky tomuto angažmá se dostal do reprezentace a později i do Sportingu Lisabon a Galatasaraye Istanbul. Když se v roce 2002 vracel domů, zamířil na teplická Stínadla. O čtyři roky později byl na Letné. Se Spartou získal domácí titul, po incidentu s fanoušky se ale rozhodl angažmá ukončit a odešel do Plzně. Foto: Profimedia.cz

Karol Kisel Když se Karol Kisel ohlédne za kariérou na zelených pažitech, může vzpomínat na působení v obou nejslavnějších pražských klubech. První úspěchy sklízel se Spartou, kam v roce 2005 přestoupil z Liberce. VÝBĚR: 8 nejlepších cizinců, kteří se prosadili ve fotbalové Slavii Na Letné získal titul, zahrál si Pohár UEFA, pak ale nehrál pod trenérem Chovancem a odešel do Sydney. Po roce se z Austrálie vrátil do Prahy, tentokrát už ale do Slavie, kde se později stal kapitánem. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Labant Vlado Labant byl v roce 1999 nejlepším fotbalistou Slovenska. Tehdy působil v pražské Slavii. V témže roce ale „sešívané“ opustil a přestoupil do Sparty, kde se stal prvním Slovákem, který si kdy zahrál v Lize mistrů. Krajní obránce patřil mezi klíčové hráče týmu a na Letné získal celkem čtyři tituly. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Pekhart Útočník Tomáš Pekhart nastupoval v minulosti ve Spartě i ve Slavii. Nejprve působil v Edenu, kam přišel v roce 2003. Po třech letech se vydal zkusit štěstí do Anglie, díru do světa ale neudělal, a tak se vrátil zpět. V roce 2009 pomohl Slavii k titulu a pak odešel do Jablonce. V následující sezoně půl roku hostoval na Letné, a posléze se vydal do německé Bundesligy odkud zamířil do Řecka. Foto: Profimedia.cz

Karel Poborský Bývalý skvělý reprezentační záložník začal kariéru působením ve Slavii, kam přišel v roce 1995 ze Žižkova. Uvedl se parádně, pomohl „sešívaným“ k titulu, podílel se na báječném tažení Pohárem UEFA a následně zazářil na Euru v Anglii, po kterém zamířil do Manchesteru United. VIDEO Z ARCHIVU: 3 geniální góly Karla Poborského Přes Benfiku Lisabon a Lazio Řím se vrátil do Prahy, ovšem do Sparty. Na Letné strávil necelé čtyři roky, zahrál si i Ligu mistrů a stal se nejlépe placeným hráčem soutěže. Po rozporech s vedením odešel do Českých Budějovic. Foto: Josef Vostárek/ MAFRA /Profimedia.cz

Jiří Štajner Jiří Štajner hrál od 14 let ve Slavii. V pražském klubu vydržel šest let, než zamířil do Českých Budějovic. Později se díky skvělému působení v Liberci dostal do Německa a stal se oporou Hannoveru. V lednu roku 2004 se ale překvapivě vrátil na půl roku domů, posílil Spartu, k titulu ji ale nepomohl. Pak opět zmizel v Německu. Foto: Profimedia.cz

Josef Hušbauer Vypadalo to, že z něho na Letné roste hvězda české ligy - byl vyhlášen nejlepším hráčem ročníku 2013/14 a zároveň se stal nejlepším střelcem, když soupeřům nasázel osmnáct branek. Jenže pak přišlo hostování v italském Cagliari, kde se kariéra Josefa Hušbauera zadrhla. Poklady z Edenu. 9 hráčů Slavie, kteří mají aktuálně nejvyšší tržní cenu Na Apeninském poloostrově odehrál jediné utkání a další šanci nedostal. Vrátil se tedy do Sparty, ale už to nebyl ten hráč, na kterého pěly letenské tribuny oslavné ódy. Když o něho projevil v zimě zájem slávistický trenér Dušan Uhrin mladší, dlouho se nerozmýšlel a nabídku k přestupu přijal. Při prvním návratu na Letnou mu dali fanoušci jasně najevo, že přestup k největšímu rivalovi se neodpouští. Foto: Profimedia.cz

Nicolae Stanciu Nechybělo mnoho a v roce 2018 mohla v české lize poprvé padnout stomilionová přestupová hranice. Nicoale Staciu však nakonec Spartu stál „jen“ 96 milionů korun, které poslala do Anderlechtu. Po příchodu na Letnou prohlásil, že klub opustí až tehdy, když s ním vybojuje nějakou trofej. Rumunský reprezentant odehrál ve Spartě 31 zápasů, ve kterých dal deset branek. Lídrem, který měl mužstvo dovést k titulu, se ale nestal. V lednu roku 2019 odešel za 200 milionů korun do saúdskoarabského Al Ahlí, což byl třetí nejdražší odchod z české ligy. Klub z Blízkého východu se však dostal do finančních potíží a Stanciu se stal volným hráčem. V červenci se vrátil do tuzemské nejvyšší soutěže a podepsal smlouvu se Slavií, což fanoušky Sparty rozhodně nepotěšilo. Foto: Profimedia.cz