Návraty, ke kterým nedošlo. Tři známí hráči, o nichž v zimě uvažovala Slavia

Do Slavie v zimě přišli Jindřich Staněk, El Hadji Malick Diouf nebo Ondřej Zmrzlý. V Edenu však přemýšleli taky o dalších posilách. Sešívaní stáli taky o několik hráčů, kteří v Edenu ještě nedávno působili. Okolo koho sondovali situaci? Podívejte se.

David Zima Třiadvacetiletý reprezentační stoper odešel v roce 2021 ze Slavie do Turína. Jenže v Itálii nehraje tolik, kolik by si přál. V klubu mají přednost jiní, Davida Zimu navíc provázely i zdravotní trable. Před pár dny se psalo o možném hostování v Hamburku, ptala se na něj i Slavia. „Poslali jsme do Turína nabídku za Davida Zimu, ale představují si podobnou částku, za kterou jsme ho prodali," řekl v Totálním podcastu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Sešívaní Zimu prodali za zhruba 150 milionů korun.

Peter Olayinka Nigerijský křídelník byl ve Slavii dlouho, v Edenu nosil na ruce i kapitánskou pásku. Pamatuje Ligu mistrů i tituly. Loni v létě mu však vypršela smlouva, a tak odešel zadarmo do CZ Bělehrad. Už během podzimu se ale objevily spekulace o tom, že v Srbsku vše neklape tak, jak by mělo. Na osmadvacetiletého Petera Olayinku se vyptávala i Slavia, návrat se ovšem nekoná. „Byla krátká diskuze s CZ Bělehrad o Peterovi Olayinkovi, brzy se to ukázalo jako nerealistické," řekl Tvrdík.

Ondřej Lingr V létě okolo něj kroužil Panathinaikos, Ondřej Lingr ale nakonec zamířil do Feyenoordu, se kterým si zahrál i Ligu mistrů. Zatím si však nezískal místo v sestavě a do hry chodí převážně z lavičky náhradníků. To by se ale mohlo změnit – minulý týden dal svůj druhý ligový gól v sezoně, kterým Feyenoordu zařídil důležitou výhru. Návrat do Edenu se nekoná. „Ondřej Lingr by rád před EURO hrál, byly nějaké krátké konzultace, ale opět – nerealistické," prohlásil Tvrdík.