Návrat kanonýra, Kanaďan i světový šampion. 5 posil, které přivedla hokejová Sparta

Šestadvacetiletý útočník, který si zahrál na letošním mistrovství světa, se do Prahy vrátil po ročním působení ve švýcarském celku Ambrì-Piotta. Když byl ve Spartě naposledy, vedl si parádně, v základní části posbíral 70 bodů a dalších 15 jich přidal v play-off (z toho 36 branek). V extralize by se Filip Chlapík měl stát opět jednou z hvězd.

Aaron Irving

Taky Aaron Irving, jehož v roce 2014 draftoval Nashville, přichází do Sparty ze Švýcarska, taky on už však v extralize hrál. Sedmadvacetiletý kanadský bek působil dva roky v Litvínově, odkud se vydal nejprve do Finska a poté do Davosu. V Litvínově zanechal skvělou stopu, naváže na své výkony i ve Spartě?

Foto: Profimedia.cz