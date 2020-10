Nástupci Bonyho či Deliho. 7 ligových Afričanů, kteří to mohou dotáhnout daleko

Ve Spartě dříve váleli Bony Wilfried či Léonard Kweuke. V Edenu zase budou moc rádi vzpomínat na duo Simon Deli a Michael Ngadeu. Po ligových trávnících však i nyní běhá sedm fotbalistů z Afriky, kteří to jednou mohou dotáhnout pořádně daleko. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Rychlík z Pobřeží slonoviny v posledních dvou sezonách zářil v dresu Karviné, odkud jej v létě přivedla Plzeň. Adriel Ba Loua se dokázal prosadit i do sestavy západočeského týmu a letos dal už dva góly, ke kterým přidal stejný počet nahrávek. Posune se z české ligy ještě dál?

K zajímavé kariéře má nakročeno také Oscar Dorley, jenž v průběhu minulé sezony opustil Liberec a přišel do Slavie. V Edenu si zatím úplně nejsilnější pozici nezískal, trenér Jindřich Trpišovský ale ví, že se v něm ukrývá hodně zajímavý potenciál. Univerzálovi z Libérie je navíc teprve 22 let.

Peter Olayinka (Slavia Praha) – Nigérie

V české lize se objevil už dříve v dresu Dukly, jeho hvězda ale začala zářit až po příchodu do Slavie, kde se objevil před dvěma lety. Dal gól v Lize mistrů proti Interu Milán, dostal se do nigerijské reprezentace a patří k nejlepším hráčům sešívaného týmu. Dříve okolo čtyřiadvacetiletého Petera Olayinky údajně kroužilo AS Řím, už nějakou dobu se píše také o zájmu Stuttgartu.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia