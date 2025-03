Následovníci Alexandra Ovečkina? 8 potenciálních budoucích hvězd Washingtonu, jimž není víc než 21 let

Parta okolo ruského ostrostřelce Alexandra Ovečkina je rok co rok považována za jednoho z favoritů na zisk Stanley Cupu. Poprvé tento hokejový grál vyhrál Washington v roce 2018. A brzy by to Capitals mohli klidně zopakovat.



Část 1 / 9



Alexandr Ovečkin je obrovský bojovník. Pro úspěch je ochoten udělat maximum. Na ledě nechává vše, dává góly, přihrává, rve se za tým. Před sedmi lety jej poprvé v historii přivedl ke kýženému Stanley Cupu. On, Dylan Strome a spol. budou mít další šanci už v nadcházejících týdnech, ale dozajista se jí fanoušci dočkají také v příštích letech. V juniorských soutěžích a ve farmářském týmu totiž klubu dozrávají další výrazné talenty. Vybrali jsme osm hráčů, z nichž žádnému není víc než 21 let, kteří by klubu mohli zajistit světlé zítřky. Více o těchto nadějích Capitals se dočtete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 8. Ryan Chelsey (USA) – 21 let Obránce Ryan Chelsey se v draftu roku 2022 stal kořistí Washingtonu ve druhém kole, celkově jako 37. hráč. Následně se přesunul do univerzitní juniorské ligy NCAA, ke nyní už třetí sezonu válí v dresu University od Minnesota. V současném ročníku je kapitánem týmu. Vůdci a tahouni. Toto jsou 4 nejdéle sloužící kapitáni v klubech NHL Chlesey je typem spolehlivého beka, jehož hlavní devizou je defenzivní práce, ale který dokáže podpořit ofenzívu skvělými přihrávkami. Je kreativní, dovede hrát pod tlakem, zblokuje obrovské množství puků. Vstupní kontrakt do NHL zatím nepodepsal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Terik Parascak (Kanada) – 18 let Když v loňském draftu Washington vybíral svého prvního hráče, sáhl po kanadském křídelníkovi Teriku Parascakovi, který se tak stal 17. volbou v celkovém pořadí. V minulém ročníku zaznamenal v juniorské lize WHL 105 bodů (43+62) v 68 zápasech a ve stejném tempu pokračuje i v aktuální sezoně. Je to šikovný pracant s mimořádným hokejovým myšlením. Jeho slabinou je průměrné bruslení a fyzické dispozice. S Capitals má podepsaný vstupní kontrakt, ale šanci v prvním týmu ještě nedostal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 6. Cam Allen (Kanada) – 20 let Washington má vstupní smlouvou pojištěného kanadského zadáka Cama Allena do roku 2027, Aktuálně dvacetiletého borce si Capitals vybrali až v pátém kole draftu v roce 2023, ale vypadá to, že šlo o dobrý tah, který se mohl v budoucnosti vyplatit. FOTO: Maskoti klubů z NHL. Jsou to děsivé zrůdy, nebo milí plyšáci? Allen je mobilní obousměrný obránce. Svědomitě si plní defenzivní úkoly, ale jakmile má možnost, okamžitě se zapojuje do ofenzívní činnosti. Má dobrou předvídavost, techniku hole i střelu. V aktuální sezoně působí v juniorské lize OHL a v 49 zápasech zaznamenal 45 bodů za 11 branek a 34 asistencí. Předloni se podílel čtyřmi body v sedmi střetnutích k zisku bronzové medaile na mistrovství světa hráčů do 18 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Patrick Thomas (Kanada) – 20 let Washington si vybral kanadského forvarda Patricka Thomase v předloňském draftu, ale sáhl po něm až ve čtvrtém kole a dosud mu nenabídl vstupní smlouvu do NHL. To se ale může do konce této sezony změnit, protože dvacetiletý centr zažívá vynikající ročník. Kapitán celku Brantford Bulldogs v juniorské lize OHL je se 104 body (27+77) v 66 zápasech druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a třetím v +/- bodování. Rychlý bruslař, excelentní nahrávač i přesný střelec s týmovou duší by se za pár let nemusel v NHL ztrácet mezi průměrem. A elitní ligu má rozhodně dost kvality i předpokladů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Andrew Cristall (Kanada) – 20 let Útočník Andrew Cristall patřil před dvěma lety ke klíčovým hráčům kanadského výběru do 18 let na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde pomohl kanadskému výběru šesti body v sedmi zápasech k bronzovým medailím. Hvězda juniorské soutěže WHL si už čtyři sezony drží průměr více než jednoho bodu na utkání. V současném ročníku jej dokonce vytáhl nad dva body na zápas, jelikož posbíral v 57 duelech 132 bodů za 48 branek a 84 nahrávek. Rychlost, síla, dynamika. 14 nejobratnějších atletů mezi hokejisty v NHL Cristall je skvělý týmový hráč, výborný bruslař, který má nesmírně šikovné ruce a kreativní myšlení. Umí výborně číst hru. K naprosté dokonalosti mu snad chybí jen pár centimetrů navíc – měří 178 centimetrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Ivan Mirošničenko (Rusko) – 21 let V draftu roku 2022 se stal ruský útočník Ivan Mirošničenko první volbou Washingtonu. Na řadu šel jako 20. hráč v celkovém pořadí, skauti jej však dlouho řadili do první desítky. Dolů ho srazilo vážné onemocnění Hodgkinovým lymfomem, z něhož se dokázal vyléčit. Ostřelovači. 10 hokejistů, kteří od sezony 2014/15 vyslali v NHL nejvíc střel na branku Odborníci mluví o Mirošničenkovi jako o generačním talentu. Je to vynikající bruslař, který vždy hraje bojovně a agresivně, ale přitom je vynikajícím technikem s perfektní střelou i nahrávkou. Ve Washingtonu dostal první šanci naskočit do NHL v minulé sezoně, více ale hrál ve farmářském celku v AHL. Stejně to má nastavené i v aktuálním ročníku. V NHL dosud odehrál 39 utkání, ve kterých zaznamenal tři góly a sedm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. Ilja Protas (Bělorusko) – 18 let Skauti Washingtonu odvedli skvělou práci v případě bratrů Protasových. V roce 2019 si vybrali ve třetím kole draftu centra Alexeje, který se etabloval v jednu z hvězd týmu, a o pět let později opět ve třetím kole sáhli po jeho bratrovi Iljovi. Ten nyní září v juniorské lize OHL a drží si průměr více než dvou bodů na zápas. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Urostlý, bez pěti centimetrů dvoumetrový útočník, jehož hlavním postem je levé křídlo, má šikovné ruce, velmi dobrou poziční hru a předvídavost, kam se bude hra v nejbližších okamžicích vyvíjet. S Washingtonem má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2027 a již poměrně brzy by si mohl zahrát v dresu Capitals se svým starším bratrem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. Ryan Leonard (USA) – 20 let Americký centr Ryan Leonard se stal prvním výběrem Washingtonu v draftu roku 2023 a celkově šel na řadu jako osmý. Aktuálně dvacetiletý borec působí už druhým rokem v univerzitní juniorské lize NCAA a vede si nadmíru dobře, jelikož si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Mladé pušky. 21 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Jakmile dostane puk na hokejku, stane se z něj smrtelně nebezpečný hráč pro každou defenzívu. Umí perfektně klamat tělem, takže pro něj není problémem přejít přes sebelepšího beka. Nadprůměrně dobrý bruslař má cit pro dokonalou nahrávku a disponuje i přesnou a tvrdou střelou. I když není žádným obrem, nebojí se fyzických kontaktů. Svoje kvality už předvedl i na mezinárodní scéně – ve sbírce úspěchů má zlatou medaili z mistrovství světa hráčů do 18 let a dva tituly ze šampionátu juniorů. Foto: Profimedia.cz