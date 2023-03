Následovníci Alexandra Ovečkina? 7 potenciálních hvězd Washingtonu Capitals, jimž není víc než 24 let

Vybrali jsme sedm hráčů, z nichž žádnému není víc než 24 let, kteří by klubu mohli zajistit světlé zítřky. Více o nadějích Capitals se dočtete v následujících kapitolách.

Alexandr Alexejev (obránce) – 23 let

Ruského obránce Alexandra Alexejeva si Washington Capitals vybral v draftu roku 2018 už v prvním kole jako 31. hráče v celkovém pořadí. On hrál už ale od roku 2016 v zámořské juniorské lize WHL, kde se prezentoval ve velmi dobrém světle.

Alexejev je téměř dvoumetrový obr, který dokáže soupeře pořádně podusit ve vlastním obranném pásmu, ale umí se také báječně zapojovat do ofenzívy. Je chytrý, šikovný na puku a navzdory vysoké postavě a téměř metrákové hmotnosti i velmi obratný. Na přelomu let 2018 a 2019 pomohl ruské juniorce šesti body (2+4) v sedmi zápasech k bronzovým medailím na mistrovství světa.

Jestliže existuje něco, co by mohlo ohrozit jeho hvězdnou budoucnost, je to náchylnost ke zraněním kolena. V ročníku 2018/19 na tom byl tak špatně, že to dokonce vypadalo na konec kariéry. V současné sezoně odehrál v dresu Capitals 18 utkání a zaznamenal tři body za asistence.

Foto: Profimedia.cz