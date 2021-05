Následovníci Alexandra Ovečkina? 7 budoucích hvězd Washingtonu Capitals, jimž není víc než 24 let

Vybrali jsme sedm hráčů, z nichž žádnému není víc než 24 let, kteří by klubu mohli zajistit světlé zítřky. Více o nadějích Capitals se dočtete v následujících kapitolách.

Martin Fehérváry je jedním z nejvýraznějších slovenských talentů posledních let. Bratislavský rodák se už od 15 let hokejově vzdělával ve Švédsku, kde strávil pět sezon a tu poslední už odehrál v elitní lize dospělých. Před minulým ročníkem se přesunul za Atlantik a okřesával se ve farmářském celku Hershey Bears. Dostal ale také příležitost okusit NHL, v níž nastoupil do šesti utkání a zaznamenal první bod. V aktuální sezoně se zatím v prestižní zámořské lize neobjevil, ale má tam velmi slušně nakročeno.

Dvaadvacítkou loňského draftu se stal kanadský centr Hendix Lapierre. Nebýt zranění, které mu v sezoně 2019/20 dovolilo sehrát jen 19 utkání, mohl být v první desítce. V aktuálním ročníku působí v juniorské soutěži QMJHL a vede si nadmíru dobře - drží si průměr více než jednoho bodu na zápas. Je otázkou, zda se objeví v sestavě Washingtonu už v příštím ročníku, nebo si bude muset počkat až do sezony 2022/23. Měl by však mít před sebou zářivou hokejovou budoucnost.

Mistr světa a stříbrný medailista ze světového šampionátu juniorů patří mezi inteligentní hokejisty - velmi dobře umí číst hru, má šikovné ruce a dobrý nos na situace, z nichž to zavání gólem, je rychlý a obratný. Obrovskou porci práce odvádí ve středu hřiště, kde účinně narušuje kombinace soupeře. Do NHL zatím jen nesměle nakoukl, ale už v příštím ročníku by mohl být platným členem celku Capitals.

Je to dynamický bruslař s kreativními schopnostmi, který má šikovné ruce a s pukem na hokejce dokáže spoustu věcí. Kromě ofenzivních kvalit je to však také poctivý pracant v defenzívě. V NHL si kromě Pittsburghu zahrál i v Anaheimu a nyní je prvním rokem hráčem Washingtonu. S jeho výkony musí v klubu panovat spokojenost.

Před měsícem oslavil útočník Garrett Pilon třiadvacáté narozeniny a zatím jen nesměle nakoukl do NHL, v budoucnosti by však mohl patřit mezi nepřehlédnutelné osobnosti ligy. Capitals si syna bývalého dlouholetého obránce Riche Pilona vybrali v draftu roku 2016 jako 87. hráče v celkovém pořadí. V juniorské soutěži WHL si držel průměr více než jednoho bodu na utkání a velmi slušně zvládl i přechod mezi dospělé.

Alexandr Alexejev (obránce) - 21 let

S tím, že by ruský obránce Alexandr Alexejev mohl nějak promluvit do skladby kádru Washingtonu Capitals, by se možná v příští sezoně mělo počítat. Klub si ho vybral v draftu roku 2018 už v prvním kole jako 31. hráče v celkovém pořadí. On hrál už ale od roku 2016 v zámořské juniorské lize WHL, kde se prezentoval ve velmi dobrém světle. Jeho spolehlivé výkony neunikly skautům Washingtonu, kteří ho nyní mohou sledovat ve farmářském celku Hershea Bears, kam se přesunul po povedené sezoně v dresu Ufy v KHL, kde byl na hostování.

Alexejev je téměř dvoumetrový obr, který dokáže soupeře pořádně podusit ve vlastním obranném pásmu, ale umí se také báječně zapojovat do ofenzívy. Je chytrý, šikovný na puku a navzdory vysoké postavě a téměř metrákové hmotnosti i velmi obratný. Poslední sezona v juniorské lize se talentovanému zadákovi hodně povedla. Zaznamenal v ní 43 bodů (10+33) ve 49 zápasech. Na přelomu let 2018 a 2019 pak pomohl ruské juniorce šesti body (2+4) v sedmi zápasech k bronzovým medailím na mistrovství světa.

Jestliže existuje něco, co by mohlo ohrozit jeho hvězdnou budoucnost, je to náchylnost ke zraněním kolena. V ročníku 2018/19 na tom byl tak špatně, že to dokonce vypadalo na konec kariéry. Nyní je ale stoprocentně zdravý a má před sebou velkou výzvu - poprat se o místo v kádru Capitals.

Foto: Profimedia.cz