Našlápnutí do extraligy. 10 týmů, které vyhrály aspoň dvakrát první hokejovou ligu

Jednou v tuzemské prvoligové soutěži triumfovali hokejisté Třince, Komety Brno, Přerova, Opavy, Kralup nad Vltavou, Liberce a Kladna. Alespoň dvakrát se povedlo vyhrát ligu (nebo skončit druhý a postoupit do baráže) deseti klubům. Více se o nich dozvíte v následujících kapitolách.

Karlovy Vary - 2x (1996/97 a 2017/18) V sezoně 1996/97 sice Karlovy Vary vyhrály základní část druhé nejvyšší soutěže, ale v baráži o extraligu mužstvo neuspělo. Přesto se Energie už dalšího ročníku v elitní lize objevila, protože klub koupil licenci od Olomouce. Západočeši vydrželi mezi českou hokejovou šlechtou až do roku 2017, kdy mužstvo skončilo v základní části předposlední a spadlo do baráže, v níž mu nakonec scházel jen bod k udržení. Po pouhém roce se však Energie vrátila zpět, když vyhrála základní část a v baráži si jen s bodovým náskokem vydřela postup.

Slavia Praha – 2x (1993/94 a 2015/16) Slávisté zvládli náročnou sezonu 2015/16 a po sestupu z extraligy, kterou v minulosti dokázali dvakrát vyhrát, se rvali o návrat zpět. V základní části sice sešívaní skončili až čtvrtí, ale v play-off si zajistili účast v baráži, v níž ale mužstvo neuspělo. 9 týmů, které dosud zvládly pokořit v základní části extraligy magickou hranici 100 bodů Poprvé se o postup do elitní ligy utkali v premiérovém ročníku samostatné české soutěže – v sezoně 1993/94. Slavia tehdy postoupila do baráže společně se Vsetínem a oba týmy prošly na úkor Jindřichova Hradce a Hradce Králové do nejvyšší soutěže.

Znojmo – 2x (1997/98 a 1998/99) Orli ze Znojma válčili od sezony 2011/12 až do konce uplynulého ročníku v mezinárodní lize EBEL, také v české soutěži ale zanechali výraznou stopu. V sezoně 1997/98 v baráži o extraligu ještě neuspěli a prohráli s Opavou 3:4 na zápasy, rok nato ale vyhráli první ligu znovu a po dalším sedmizápasovém dramatu už postup zvládli. Radovali se na úkor Jihlavy.

Olomouc - 2x (2012/13 a 2013/14) Vítěz prvního ročníku samostatné české extraligy byl dlouhou dobu účastníkem první ligy. Poprvé se o návrat mezi elitu pokusil v roce 2013, v baráži ale uspěl Chomutov a těsně se zachránili Bílí Tygři z Liberce. Rok nato ale Hanáci vyhráli první ligu znovu a tentokrát proměnili triumf v postup do extraligy.

Mladá Boleslav - 3x (2007/08, 2012/13 a 2013/14) Bruslařský klub poprvé okusil extraligu v roce 2008 poté, co vyhrál první ligu a v baráži rozdrtil Ústí nad Labem. Podruhé se v Mladé Boleslavi radovali v sezoně 2012/13 a do baráže šli společně s Olomoucí. Ani jeden tým sice neuspěl, za rok se ale situace opakovala a tehdy už se radovali jak na Hané, tak v Boleslavi.

Kladno - 4x (2002/03, 2017/18, 2018/19, 2020/21) Kladno patří k tradičním českým klubům. Ze středočeského oddílu vzešla řada nejzářivějších hvězd českého i československého hokeje, včetně legendárního Jaromíra Jágra, který v něm nyní vládne coby majoritní vlastník. Rytíři se v sezoně 2019/20 mezi elitou neudrželi, ale po ročním působení v nižší soutěži se do extraligy vrátili, když vyhráli základní část i play-off, v němž ve finále uspěli v sedmizápasové sérii proti Jihlavě. V roce 2018 si mužstvo vybojovalo účast v baráži, ale z ní nedokázalo zpět do nejvyšší soutěže proniknout. Naopak v roce 2003 to Kladenští zvládli. Tým suverénně vyhrál základní část soutěže, ve finále play-off porazil Jihlavu, v baráži zatočil s Havířovem a vybojoval si cestu zpět do extraligy. Podobně si vedl v roce 2019, kdy sice po základní části figuroval na čtvrté pozici, ale vyřazovacími boji prošel suverénně až do baráže, odkud se na rok vrátil mezi nejlepší.

Dukla Jihlava – 4x (1999/00, 2003/04, 2015/16 a 2016/17) Dukla zvládla sezonu 2016/17 na jedničku a počtvrté v historii vyhrála první ligu. Poprvé se jí to povedlo v roce 2000, v baráži ale nestačila na Vítkovice a prohrála 0:4 na zápasy. O čtyři roky později se už Vojáci radovali a po jednoznačném průběhu série odsoudili k sestupu České Budějovice. Netrvalo to ale dlouho a slavný klub se opět poroučel do druhé nejvyšší soutěže, odkud pak měl nakročeno k návratu až v sezoně 2015/16, kdy však mužstvo neuspělo v baráži. Vyšlo to až v roce 2017. Dukla skončila v základní části druhá, ale uspěla v play-off a následně ovládla i souboje o postup mezi elitu. Nyní už ale opět bojuje v první lize.

Chomutov - 4x (2000/01, 2009/10, 2011/12 a 2014/15) Chomutovští hokejisté v první lize dokázali čtyřikrát vyhrát. Poprvé se jim to povedlo v roce 2001, tehdy ale nestačili v baráži na Karlovy Vary. Piráti nezvládli tuto fázi soutěže ani v roce 2010, když pohořeli na Mladé Boleslavi. O dva roky později ale stejnému soupeři vrátili porážku i s úroky a po sérii 4:3 oslavili premiérový postup do extraligy, odkud ale o dva roky později spadli zpět do druhé nejvyšší soutěže. Návrat slavili hned následující sezoně, nyní hrají pouze v krajské lize.

Ústí nad Labem - 4x (2005/06, 2006/07, 2008/09 a 2010/11) Ústí nad Labem, které letos skončilo až na čtrnácté příčce po základní části druhé nejvyšší soutěže. V minulosti ale zažívali lepší časy. Na rozdíl od Pirátů a Dukly ale Lvi nebyli v baráži tak úspěšní. V roce 2007 postoupili přímo do extraligy, v ostatních letech ale podlehli Vsetínu a dvakrát ztroskotali na Mladé Boleslavi.