Našlapaný tým. 9 hokejistů Sparty, kteří mají zkušenosti z NHL

Manažeři hokejové Sparty pravidelně lákají do mužstva hráče, kteří prošli nejprestižnější zámořskou ligou. Momentálně je na soupisce holešovického celku devět borců, kteří se zapsali do statistik v NHL. O které hráče jde a jak si vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Josef Kořenář (brankář) – 26 let Bilance v NHL: 12 zápasů v základní části – úspěšnost zákroků 90,1 %, průměr 3,1 inkasovaných branek na utkání Po dvou letech ve farmářském celku San Jose Barracuda v soutěži AHL si brankář Josef Kořenář proklestil v sezoně 2020/21 cestu do NHL. Tehdy třiadvacetiletý borec odchytal deset utkání a naznačil, že by z něho mohl vyrůst spolehlivý strážce klece. Poté, co se Sharks neprobojovali do play-off, byl Kořenář odeslán opět na farmu, kde zářil ve vyřazovacích bojích. V dalším ročníku už se ale do branky v NHL dostal jen dvakrát v dresu Arizony, kam byl vyměněn, a když mu vypršela smlouva, vrátil se do Evropy. Podepsal kontrakt se Spartou a v holešovickém klubu nyní kroutí třetí sezonu.

Michal Kempný (obránce) – 34 let Bilance v NHL: 247 zápasů v základní části – 63 bodů (15+48), 30 zápasů v play-off – 6 bodů (2+4) V Chicagu se trápil, neměl takovou roli, jakou si představoval, a už pomalu začal plánovat návrat do Evropy. Pak ale přišlo „vysvobození" v podobě výměny do Washingtonu, kde jeho kariéra nabrala zcela nový rozměr. Michal Kempný si získal respekt, stal se jedním ze čtyř klíčových beků Capitals, v play-off sezony 2017/18 odehrál 24 zápasů, posbíral pět kanadských bodů a podepsal se pod zisk premiérového Stanley Cupu pro klub z hlavního města Spojených států. Elitní společnost. 12 českých obránců, kteří dosud získali Stanley Cup Ještě další dva roky po triumfu patřil mezi pilíře mužstva, pak si ale vážně zranil achilovku, musel na operaci a promarodil celý ročník. Když se vrátil na led, už jen pendloval mezi prvním týmem v NHL a farmou v soutěži AHL. V roce 2022 se rozhodl pro návrat do Evropy, upsal se Spartě na dva roky. Letos kontrakt prodloužil o další dvě sezony.

Vojtěch Mozík (obránce) – 31 let Bilance v NHL: 7 zápasů v základní části – 0 bodů I když neprošel nikdy draftem, nakoukl obránce Vojtěch Mozík do NHL v sezoně 2015/16, moc toho ale v prestižní lize neodehrál. Aktuálně jednatřicetiletý bek si připsal na konto sedm startů za New Jersey, ale ani jednou v nich nebodoval. Měli zkušeností na rozdávání. 12 Čechů z olympijského týmu v Pekingu, kteří si zahráli v NHL Odchovanec Mladé Boleslavi už prošel pěknou řádkou týmů – kromě mateřského klubu hrál v Plzni, v zámoří odehrál dvě sezony ve farmářském celku Albany Devils, zkusil si KHL v dresu Podolsku, Vladikavkazu a Kunlunu, švédskou ligu v barvách Färjestadu a Rögle, aby se v roce 2023 vrátil do vlasti a spojil další osud se Spartou. Smlouvu má podepsanou do konce současné sezony.

Michal Řepík (útočník) – 35 let Bilance v NHL: 72 zápasů v základní části – 20 bodů (9+11) Českou dvojkou draftu v roce 2007 (po Jakubu Voráčkovi) byl Michal Řepík. Do zámoří odešel už v roce 2005 a ve výběru talentů ho ze 40. pozice získala Florida. V NHL si odbyl premiéru v ročníku 2008/09, během čtyř let však za Panthers odehrál jen 72 zápasů a vrátil se do Prahy. Nejprve oblékl dres pražského Lva, pak působil ve Finsku, ve Švýcarsku a v roce 2016 získal titul s Libercem. Slavní i skoro zapomenutí. 11 nejproduktivnějších Čechů v historii AHL Následně si zahrál v KHL, kde hájil barvy Čeljabinska, Slovanu Bratislava a Podolsku. Od ročníku 2019/20 je hráčem Sparty, kde byl v minulých pěti sezonách kapitánem. V holešovickém klubu má podepsaný kontrakt do roku 2026.

Filip Chlapík (útočník) – 27 let Bilance v NHL: 57 zápasů v základní části – 11 bodů (5+6) Až třetí místo obsadila Sparta v základní části sezony 2021/22, ale v žebříčku produktivity byl po pěti letech na čele její hráč. Po návratu ze zámoří, kde se několik let marně pokoušel nastálo prosadit v NHL v dresu Ottawy, se útočník Filip Chlapík rozehrál k fantastickým výkonům. 12 nejproduktivnějších Čechů v historii zámořských juniorských hokejových lig V 53 zápasech dal 31 gólů a k nim přidal 39 nahrávek, takže se 70 body suverénně opanoval kanadské bodování ligy. Druhý Lukáš Pech z Českých Budějovic na Chlapíka ztrácel 13 bodů, a to měl odehráno o tři zápasy víc. Zároveň byl Chlapík s 31 brankami nejlepším kanonýrem soutěže. I díky své produktivní hvězdě, která zářila také v play-off (v 16 střetnutích posbíral 15 bodů), došli Pražané až do finále, v němž však v šesti duelech podlehli Třinci. Sedmadvacetiletý borec má se Spartou podepsanou smlouvu do roku 2026.

Roman Horák (útočník) – 33 let Bilance v NHL: 84 zápasů v základní části – 19 bodů (6+13) Po dlouhých jedenácti letech, během nichž Roman Horák působil v zámoří, posléze v Kontinentální hokejové lize a pak dvě sezony ve Švédsku, se šikovný útočník v 29 letech vrátil před ročníkem 2020/21 na tuzemská kluziště a podepsal roční kontrakt ve Spartě. Od té doby kontrakt už dvakrát prodloužil o tři roky, takže ten současný mu vyprší v roce 2027. Úspěšnost přes 50 %. Připomeňte si 11 zápasů na mistrovství světa, v nichž čeští hokejisté bojovali o bronz Do juniorské soutěže za oceán odcházel po draftu NHL v roce 2009 z Českých Budějovic, když si ho v pátém kole vybral New York Rangers. Než si však stihl za Jezdce zahrát, byl vyměněn do Calgary, kde pak během tří sezon odehrál 82 utkání. Další dvě přidal po trejdu do Edmontonu. Přestože ve farmářských týmech podával skvělé výkony, v prestižní zámořské lize se neprosadil.

Tomáš Hyka (útočník) – 31 let Bilance v NHL: 27 zápasů v základní části – 7 bodů (2+5) Útočník Tomáš Hyka byl draftován v roce 2012 klubem Los Angeles Kings, ale z juniorské ligy QMJHL nezamířil po draftu do farmářského celku, nýbrž se vydal zpět do Evropy, kde strávil jednu sezonu ve Švédsku a pak hrál tři roky v Mladé Boleslavi. Za Atlantik se vypravil zpět až poté, co jeho práva získal v rozšiřovacím draftu NHL nový klub z Las Vegas. V ročníku 2017/18 si odbyl premiéru v nejslavnější lize světa, v níž odehrál deset utkání, ale většinu času strávil v celku Chicago Wolves a působil v AHL. Podobně tomu bylo i v další sezoně, kdy kmital mezi oběma soutěžemi jako hadr na holi po špinavé podlaze. 5 Čechů, kteří prošli stejným draftem, jako Tomáš Hertl. Všichni si zahráli v NHL V NHL nakonec odehrál 27 utkání, ve kterých dal dva góly a na pět nahrál, a v roce 2019 zamířil za prací do Ruska. Upsal se Čeljabinsku, kde byl jedním z klíčových hráčů týmu. Poté, co mu skončila smlouva, se rozhodl pro návrat domů. Nestěhoval se však do Mladé Boleslavi, kde s hokejem začínal a hrál až do odchodu za Atlantik, nýbrž podepsal tříletý kontrakt s Pardubicemi. Letos v létě ale kabinu Dynama opustil a zamířil za novou výzvou do Sparty, jejíž dres by měl oblékat až do roku 2027.

Miikka Salomäki (útočník) – 31 let Bilance v NHL: 167 zápasů v základní části – 27 bodů (12+15), 30 zápasů v play-off – 3 body (1+2) Ve skupině hráčů Sparty, kteří mají zkušenosti z NHL, najdeme i jednoho cizince. Je jím jednatřicetiletý Fin Miikka Salomäki. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2014 byl do prestižní zámořské ligy draftován v roce 2011 ve druhém kole Nashvillem. Za Predators pak během šesti sezon odehrál 167 utkání a další tři desítky přidal v play-off. Čtyři odešli, tři přišli. S těmito cizinci půjde hokejová Sparta do nové sezony S NHL se tvrdý pracant, který praktikuje hodně fyzickou hru, rozloučil v roce 2021 a odešel do Švédska, kde hrál za Örebro, pak se vrátil do vlasti a krátce působil v Lahti. Minulé dvě sezony strávil ve švýcarském Lausanne. Spartě se letos v létě upsal na jeden ročník.

Vladimír Sobotka (útočník) – 37 let Bilance v NHL: 548 zápasů v základní části – 171 bodů (53+118), 51 zápasů v play-off – 18 bodů (5+13) Vladimír Sobotka je jednoznačně nejzkušenějším borcem v kádru Sparty. Nejenže na soupisce není nikdo starší, ale nikdo také neodehrál víc utkání v NHL. Zámořskou kariéru spojil převážně se St. Louis, kam zamířil po třech letech strávených v Bostonu, jenž ho v roce 2005 draftoval ve čtvrtém kole. Když Bluesmani hráli podle českých not. 5 tuzemských hráčů, kteří zanechali stopu v St. Louis V dresu Blues odehrál tři sezony, ale pak nečekaně zamířil do ruského Osmku poté, co se v NHL nedohodl na podmínkách nového kontraktu. Po třech vydařených letech v KHL se do klubu vrátil, ale vydržel v něm pouze jednu sezonu a stal se obětí trejdu, který ho poslal do Buffala. Tam jeho kariéra v NHL vyhasla a on se přes švýcarský Rapperswil vrátil domů, konkrétně do Sparty, kde nyní kroutí už pátou sezonu.