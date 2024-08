Našlapaný mančaft. 5 skvělých hráčů, kteří v roce 2011 dovedli Třinec k premiérovému titulu

Mistr světa z roku 1996 strávil řadu let v NHL, kam byl v roce 1994 draftován Ottawou ze třetího místa. V sezoně 2009/10 přes Jaroslavl zamířil do Třince, se kterým po roce ovládl extraligové finále. V mistrovské sezoně posbíral 39 bodů a dalších 13 jich přidal v play-off. V kádru Ocelářů tehdejší kapitán Radek Bonk pokračoval ještě tři další sezony.

Rodák z Uherského Hradiště měl hodně zajímavou kariéru. V NHL hrál Ladislav Kohn za Calgary, Toronto, Anaheim, Atlantu či Detroit, působil také ve Finsku a Rusku. V roce 2009 přišel do Třince. V kádru Ocelářů vydržel dva a půl roku a v průběhu mistrovské sezony posbíral celkově 33 kanadských bodů.

Jan Peterek odstartoval profesionální kariéru ve Vítkovicích, řadu let však hrál za Třinec. Během zlaté sezony 2010/11 posbíral 35 bodů a dalších jedenáct jich přidal v play-off. Dres slezského klubu nosil až do roku 2014.

Václav Varaďa

Dvojnásobný mistr světa Václav Varaďa strávil řadu let v NHL, kam vyrazil z Vítkovic. Po návratu ze zámoří se sice vrátil do Ostravy, pak ale odešel do Komety a následně pokračoval v Třinci. V mistrovském ročníku 2010/11 byl hodně vidět, v základní části si připsal 37 bodů, ke kterým přidal jedenáct ve vyřazovacích bojích. S hráčskou kariérou se loučil po sezoně 2013/14. Později vybojoval s Třincem tři tituly i v roli hlavního trenéra.

