Našlapané brankoviště. 3 gólmani, se kterými Třinec bude útočit na zlatý hattrick

Hrdina posledního play-off. Když v prosinci do Třince přicházel, nikdo od něj nečekal zázraky, on je ale dokázal a ve vyřazovacích bojích podával parádní výkony. V bojích o titul vychytal šest čistých kont a pomohl k titulu Ocelářů. Třicetiletý Ondřej Kacetl, který chytal taky za Hradec Králové a Pardubice, v Třinci zůstává.

Marek Mazanec

Do nové sezony však Kacetl půjde pravděpodobně v roli dvojky. Oceláři totiž přivedli Marka Mazance, který v posledních dvou sezonách hájil barvy Mountfieldu. Devětadvacetiletý gólman má na kontě i několik startů v NHL, které si připsal v barvách Nashvillu. Poté se zkoušel prosadit taky v New Yorku Rangers a Vancouveru, do NHL už ale nenakoukl. Teď bude chtít dovést Třinec k mistrovskému hattricku a do své sbírky přidat další titul. Ten první vychytal v roce 2013 v Plzni.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia