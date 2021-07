Našlapaná Mladá Boleslav. 5 „velkých” posil, které v létě přivedl trenér Jarolím

Mladá Boleslav byla na přestupovém trhu hodně aktivní už v zimě. Tehdy přivedla třeba Jaromíra Zmrhala nebo Jiřího Skaláka, kteří týmu pomohli k ligové záchraně. A v lovu posil tým z města Škodovky pokračoval i tentokrát. Do Mladé Boleslavi přišla řada nových hráčů a několik zvučných jmen. Těch pět „největších” z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Ondřej Karafiát Šestadvacetiletý obránce, který může naskočit i ve středu zálohy, přišel před rokem jako volný hráč z Liberce do Slavie. Jenže v Edenu se Ondřej Karafiát neprosadil, připsal si jen pět startů a na jaře hostoval zpátky v Liberci. Znovu se dostal na plac a opět nastupoval pravidelně, ovšem na to, aby ve Slavii zůstal, to nestačilo. Před pár dny tak zamířil na hostování s opcí do Mladé Boleslavi. Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia

Marek Suchý Bývalý reprezentační kapitán v lize působil naposledy před více než deseti lety. Tehdy hrával za Slavii, ve které ho vedl kouč Karel Jarolím. Poté Marek Suchý odešel do Spartaku Moskva, hrál taky za Basilej a naposledy byl hráčem německého Augsburgu, jenže v tom příliš nenastupoval, a tak se v létě vrátil domů. Spekulovalo se o tom, že třiatřicetiletý stoper odejde do Jablonce, Suchý si ale nakonec plácl s Mladou Boleslaví. V utkání v Plzni nastoupil v základní sestavě vedle Karafiáta. Foto: Profimedia.cz

Dominik Plechatý Nejprve sice podepsal smlouvu se Spartou, které se upsal do roku 2024, poté ale zamířil na dvouleté hostování do Mladé Boleslavi. Dvaadvacetiletý obránce odehrál během uplynulé sezony ve Spartě deset ligových zápasů, ovšem poté, co se týmu z Letné vyprázdnila marodka mezi obránci, už pro něj nezbylo místo. Ani v Mladé Boleslavi ale zatím nemá flek v sestavě a v úvodním duelu proti Plzni se dostal na hřiště až v 85. minutě. Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia

Daniel Fila Kroužila okolo něj Sparta i Slavia, osmnáctiletý Daniel Fila ale nakonec zamířil do Mladé Boleslavi, která za něj zaplatila více než 15 milionu korun. Mladý útočník přitom v lize debutoval teprve loni, kdy odehrál 21 zápasů za Zbrojovku a vstřelil i svůj premiérový ligový gól. Ve městě Škodovky si od něj hodně slibují, v úvodním kole proti Plzni Fila odehrál závěrečných 36 minut. Foto: Profimedia.cz