Našla Slavia nového Simu? Podívejte se, kolik (zatím) stojí nigerijský rychlík Yira Sor

Loni ve Slavii vyletěl Abdallah SIma. Mladého Senegalce ještě před začátkem ročníku nikdo neznal, on pak ale začal řádit v domácí soutěži, prosadil se taky v Evropské lize a rázem se jeho jméno začalo spojovat s kluby jako Manchester United, Juventus nebo Paris Saint-Germain.

Sima nakonec odešel “jen” do Brightonu, který jej navíc obratem poslal hostovat do Stoke, do slávistické kasy ale přiteklo zhruba 250 milionů korun.

4 africké klenoty v Edenu. Podívejte se, kolik sešívaní zaplatili za Olayinku a spol.

Uplynulo jen pár měsíců a v Edenu už opěvují dalšího Afričana. Tentokrát jím je Yira Sor, který do Slavie přišel v zimě z ostravského Baníku, kterému na podzim pomohl třemi góly a pěti nahrávkami.

V lize si za Slavii připsal zatím jen dva starty a nebodoval, zato v Konferenční lize září. Nejdřív dal dva góly v odvetě proti Fenerbahce a ve čtvrtek přidal další dvě trefy do sítě Lince. „Jsem prostě šťastný. Jsem moc rád, že jsem dal dva góly za Slavii v takové soutěži. Ale zůstávám pokorný,” usmíval se po zápase.

Sor přišel do Slavie za třicet milionů korun. Podle portálu transfermarkt.de ale nyní nestojí ani polovinu a dostal cenovku ve výši zhruba 13 milionů korun. Buďte si ale jisti, že Sorova hodnota půjde hodně nahoru. Třeba i nad částku, za kterou v létě přestupoval Sima.

„V Ostravě plnil roli žolíka. Když si ale představím, že by byl kondičně v topu, byl zvyklý na tým a představím si, že za nějakou dobu bude naplno chápat principy hry, tak je to hráč, který daleko přesahuje hranici naší ligy a českého fotbalu. Někdo mně nedávno říkal, že je to podobný příběh jako Sima. On je ale jiný. Yira je komplexnější hráč,” řekl na jeho adresu trenér Jindřich Trpišovský. Sledovat Sorovu kariéru bude nesmírně zajímavé.

