Napodobí Vladaře? 4 čeští brankáři, kteří by si letos mohli odbýt premiéru v NHL

Jakub Škarek (New York Islanders)

Jednadvacetiletý Jakub škarek, který má na kontě několik extraligových startů za Jihlavu a Spartu, v roce 2018 odešel do Finska. Loni si odbyl premiéru v AHL a letos by rád nakoukl i do NHL, kam jej draftoval New York Islanders. V aktuálním ročníku si připsal i čtyři starty za finský Peliitat.

Foto: Profimedia.cz