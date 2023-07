Napodobí Vitíka či Karabce? 5 dalších mladých hráčů, kteří se rvou o místo ve Spartě

Marti Vitík už patří mezi sparťanské opory, o místo na hřišti bojují taky Adam Karabec s Kryštofem Daňkem. Sparta má však v zásobě i další hodně talentované mladíky, kteří by letos mohli dostat více prostotu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Sparťanské defenzivě vládne Asger Sørensen s Martinem Vitíkem, o svou šanci se však hlásí i další. Do sestavy se dere taky dvacetiletý Patrik Vydra, který na jaře zasáhl do pěti zápasů – z toho byl čtyřikrát v základní sestavě. Mimo jiné odehrál i vítězné derby se Slavií. Má hodně dobře našlápnuto.

Počítali s ním v Baníku, kde fotbalově vyrůstal. Ondřej Kukučka však před rokem z Ostravy odešel do Prahy a posílil Spartu. Do prvního kádru se ještě neprosadil, za béčko toho ale ve druhé lize odehrál hodně. Devatenáctiletý bek se hlásí o místo, v přípravě se ukázal v dobré formě.

Spartu během léta opustilo už několik hráčů, kteří se nevešli do kádru, Matěj Ryneš ale na Letné zatím zůstává. Dvaadvacetiletý záložník odehrál dobrou sezonu v Hradci Králové, kterému loni pomohl třemi góly a čtyřmi nahrávkami. Udrží se na Letné?

Loni na podzim zářil ve Zbrojovce a vyhoupl se mezi hlavní hvězdy ligy. Michal Ševčík dával góly, přidával asistence a společně s Jakubem Řezníčkem táhl Brno. Na jaře šly ale jeho výkony dolů, po příchodu trenéra Martina Haška vypadl ze sestavy a s týmem spadl do druhé ligy. Tu ovšem šikovný dvacetiletý záložník hrát nebude, místo toho bojuje o místo ve Spartě.

Václav Sejk – 21 let

Důrazný útočník, který to občas přežene s tvrdostí, si v lize za Spartu ještě nezahrál. Jeden rok byl v Teplicích a loni hostoval v Jablonci. Angažmá na severu Čech mu sedlo a na konto si připsal sedm branek. Udrží se na Letné? Pomoct by mu mohl odchod Tomáše Čvančary, který zamířil do Německa.

Foto: Profimedia.cz