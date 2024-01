Napodobí Juráska? Podívejte se, kteří reprezentanti v zahraničí mohou změnit dres

Třiadvacetiletý wingbek tak v zimě změnil adresu a odešel hostovat do Hoffenheimu. Vstříc novému angažmá by se mohli vydat i další reprezentanti působící v zahraničí. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Neapol v minulé sezoně získala italský titul, letos se ji ale tolik nedaří a v tabulce Serie A je až devátá. Klub proto hledá posily a svou pozornost zaměřil i na českého záložníka Antonína Baráka, jenž ve Fiorentině nemá místo v sestavě. Změna prostředí by devětadvacetiletému Barákovi pomohla, kluby se ale na přestupu zatím nedohodly.

Pokračování 3 / 5

Tomáš Vaclík

Ještě nedávno byl reprezentační jedničkou. Na minulém EURU patřil k oporám týmu, teď je ovšem bez angažmá. Tomáš Vaclík po konci v Olympiakosu působil loni na jaře v Anglii, poté odešel do USA a těšil se na novou výzvu. Jenže zámořské angažmá mu pořádně zhořklo a za New England Revolutio neodchytal ani jeden zápas. Co bude se čtyřiatřicetiletým gólmanem dál?

Foto: Profimedia.cz