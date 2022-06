Naplnili kasu. 5 fotbalistů, kteří odcházeli z Plzně za největší balík peněz

Vladimír Darida převzal v Plzni roli po Pavlu Horváthovi. Na začátku sezony 2013/14 pak Viktorce pomohl k postupu z kvalifikace do Ligy mistrů a následně odešel za čtyři miliony eur do Freiburgu. Strávil tam dvě povedené sezony a následně zamířil do berlínské Herthy, kde se stal jednou z ústředních postav mužstva a působí tam dodnes.

1. Michael Krmenčík – 6 milionů eur (Club Bruggy)

Jelito, kopyto, zaplať to! A Bruggy platily. V roce 2020 poslal belgický klub na účet Plzně šest milionů eur za jednoho nejpřeceňovanějších českých hráčů posledních let. Útočník Michael Krmenčík se sice podepsal pod tři mistrovské tituly Viktorie a dostal se také do reprezentačního celku, ale jeho hernímu stylu spousta fanoušků nikdy nemohla přijít na chuť. Za Bruggy odehrál po přestupu jen 15 ligových utkání, klub ho pustil dvakrát na hostování (PAOK Soluň a Slavia Praha) a před pár dny ho prodal za nespecifikovanou (zřejmě symbolickou) částku do indonéské Jakarty.

Foto: Profimedia.cz