Najdou nový klub, nebo skončí v NHL? 6 Čechů, z nichž se stali nechránění volní hráči

Michael Frolík

V týmech, ve kterých působil, vždy patřil k oporám. Ať už to byla Florida, Chicago, Winnipeg nebo Calgary. Jenže Flames ho v této sezoně poslali do Buffala, za které Michael Frolík odehrál 19 zápasů a připsal si jen čtyři body. Co bude s dvaatřicetiletým útočníkem dál? To se teprve uvidí.

Foto: Profimedia.cz