Náhrada za Provoda. 4 záložníci, kteří se ještě mohou porvat o místo na EURU

Ještě na podzim byl sice v základní sestavě v duelu s Německem, do nominace na jarní duely už se ale nedostal. Ve Spartě se však znovu rozehrál do dobré pohody a v určitých fázích by se mohl hodit i na EURU. Dostane od trenéra šanci?

Další možná varianta – a opět ze Sparty. Devětadvacetiletý David Pavelka patří k oblíbencům trenéra Šilhavého a po návratu na Letnou se znovu objevil i v národním týmu. Střední záložník se dostal do nominace na poslední kvalifikační trojutkání a jako střídající hráč zasáhl do duelu s Belgií. Má slušnou šanci, že se na šampionát dostane.

Petr Ševčík (Slavia Praha)

Zápasy v reprezentaci: 6

Do hry o EURU může promluvit také Petr Ševčík. Spoluhráč Lukáše Provoda ze Slavie v průběhu sezony laboroval se zraněním, už je ale fit a znovu se vrátil do předešlé formy. V národním týmu zasáhl do čtyř podzimních duelů proti Slovensku, Kypru, Izraeli a Skotsku. Nedá se čekat, že by se na šampionátu vešel do základní sestavy, hru by však dokázal oživit.

Foto: Profimedia.cz