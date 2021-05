Náhrada za Kúdelu. 4 hráči, kteří se ještě mohou dostat do českého týmu na EURO

Největším favoritem na obsazení volného místa je David Pavelka. Třicetiletý záložník patří mezi oblíbence trenéra Šilhavého, který jej vzal i na start kvalifikace o postup na mistrovství světa. Pavelka se po podzimním návratu do Sparty dostal do dobré pohody, hraje pravidelně a patří k oporám pražské družiny. Z možných náhradníků toho v reprezentaci odehrál suverénně nejvíc.

Lukáš Kalvach

Zápasy v reprezentaci: 1

Plzeň na EURO vyslala svého kapitána Jakuba Brabce. Toho by teoreticky mohl doplnit ještě Lukáš Kalvach, jenž patří k nejlepším hráčům západočeské družiny. Už nějakou dobu se spekuluje o jeho možném odchodu do zahraničí, k čemuž by mu účast na evropském šampionátu mohla pomoct. V reprezentaci však dosud plzeňský záložník odehrál jediný poločas - v roce 2019 proti Severnímu Irsku.

