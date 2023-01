Náhrada za Chytila? Slavii zaujal polský reprezentant, hraje v Německu

Mojmír Chytil je oporou Olomouce, nakoukl i do reprezentace a v debutu se blýskl hattrickem do sítě Faerských ostrovů. Zdálo se, že jeho další kroky povedou do Slavie, k tomu ale zatím nedošlo.

Polský deník meczyki.pl ovšem přišel s jinou zajímavou informací. Slavia prý nově zaměřila svou pozornost na pětadvacetiletého polského útočníka Davida Kownackého, který patří německému druholigovému Düsseldorfu.

Kownacki působil taky v polské Poznani nebo italské Sampdorii, za kterou odehrál 40 zápasů a dal v nich deset branek. Letos se mu daří i v Düsseldorfu, za který dal zatím šest gólů a přidal stejný počet asistencí.

Sedminásobný polský reprezentant, který si zahrál i na mistrovství světa v roce 2018, údajně v Německu odmítl prodloužit smlouvu. Kromě Slavie o něj má stát i Mönchengladbach a Mohuč.

Foto: Profimedia.cz