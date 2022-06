Naděje v zámoří. 6 nejmladších Čechů, kteří si v sezoně 2021/22 zahráli v NHL

Zatímco třeba Andrej Šustr či Michal Kempný možná odehráli poslední sezonu v NHL a prestižní soutěž nadobro opustí, řada mladých českých hráčů se v ní pomalu a jistě usazuje. V následujících kapitolách a ve fotogalerii zjistíte, jak si v sezoně 2021/22 vedlo šest nejmladších tuzemských hokejistů, kteří se objevili v NHL.

6. Jakub Galvas - Chicago Blackhawks (*15.6. 1999) Olomoucký odchovanec Jakub Galvas sobě nosí hokejové geny. Jeho otec Lukáš odehrál v nejvyšší soutěži přes tisíc utkání v součtu základní části a play-off a vybojoval šest medailí – čtyři stříbrné a dvě bronzové. Se synem si zahrál na sklonku kariéry v hanáckém klubu, odkud Jakub zamířil v roce 2019 do Finska, kde oblékal dres Jukuritu. Bašta českých mladíků. 4 Češi, kteří si letos zahráli v AHL za farmu Chicaga Draftem NHL prošel v roce 2017 jako 150. hráč v celkovém pořadí, když si ho vybralo Chicago, do zámoří ale odešel až loni v létě. Převážnou část minulého ročníku strávil ve farmářském celku Rockford IceHogs a vedl si natolik dobře, že si vysloužil pozvánku do týmu Blackhawks, v něm odehrál šest utkání, ve kterých nebodoval. Smlouvu v klubu má podepsanou ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz

5. Filip Chytil – New York Rangers (*5.9. 1999) Aktuálně dvaadvacetiletý útočník, který byl do NHL draftován v roce 2017 už v prvním kole 21. v celkovém pořadí, si odbyl premiéru v nejlepší lize světa v ročníku 2017/18. V uplynulých čtyřech sezonách byl platným hráčem New Yorku Rangers. Filip Chytil je jedním z borců, na kterém by do budoucna mohli v Madison Square Garden stavět. Dosud odehrál v NHL 253 utkání, v nichž zaznamenal 93 bodů za 42 branek a 51 asistencí. Foto: Profimedia.cz

4. Martin Kaut – Colorado Avalanche (*2.10. 1999) Dvaadvacetiletý útočník Martin Kaut byl do NHL draftován v roce 2018 jako 16. hráč v celkovém pořadí. V sezoně 2019/20 poprvé nakoukl do týmu Colorada, za které odehrál devět zápasů. V předminulém ročníku si připsal do statistik dalších pět a v tom minulém se objevil v NHL šestkrát. Ve statistikách má celkem dva góly a jednu nahrávku. Většinu ročníku 2021/22 odehrál ve farmářském celku Colorado Eagles v AHL. Foto: Profimedia.cz

3. Filip Zadina – Detroit Red Wings (*27.11. 1999) Otec Filipa Zadiny - Marek - patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo, když po něm v roce 2018 sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V tu chvíli měl za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Filip Zadina a spol. 12 českých hokejistů, které draftoval Detroit Red Wings a zahráli si v NHL Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. Debut v NHL si odbyl v ročníku 2018/19 a v uplynulých dvou už sbyl pevnou součástí týmu Rew Wings. Dosud za Detroit odehrál 160 utkání a zaznamenal 61 bodů (25+36). Foto: Profimedia.cz

2. Jan Jeník – Arizona Coyotes (*15.9. 2000) Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí a v průběhu sezony 2018/19 zamířil do prestižní zámořské juniorské soutěže OHL. V barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL. Už v letním kempu a v přípravných zápasech před další sezonou na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. V ročníku 2019/20 byl tehdy devatenáctiletý borec k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější. Šup, šup, šup - a je to tam! 10 českých hokejistů s nejvyšším procentem úspěšnosti střelby v aktuální sezoně NHL Smolný okamžik se odehrál v souboji se Spojenými státy na mistrovství světa juniorů a připravil Jeníka o zbytek parádně rozjeté sezony. Jeho nepřítomnost na ledě mužstvo v OHL znatelně pociťovalo, stejně jako ho pociťoval český výběr na turnaji dvacítek. Jan Jeník je však bojovníkem k pohledání. Ze zdravotních patálií, které mohly negativně ovlivnit jeho kariéru, se houževnatý a ctižádostivý mladík dokázal vylízat a vrátil se na led ve velkém stylu. Předminulý ročník odstartoval ve Finsku, kde byl na hostování, a následně se přesunul za Atlantik do farmářského celku Tuscon Roadrunners. V premiérové sezoně v AHL zaznamenal 14 bodů (6+8) v 29 zápasech a dokonce dostal pozvánku do NHL. Hned v premiérovém utkání v dresu Arizony vstřelil branku, a to samé zvládl i ve druhém zápase. V nedávno skončené sezoně naskočil do 13 utkání a do statistik si zapsal tři body (2+1). Foto: Profimedia.cz