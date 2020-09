Naděje v zámoří. 5 nejmladších Čechů, kteří si v sezoně 2019/20 zahráli v NHL

Brněnský odchovanec Libor Hájek byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Tampou Bay, ale floridský klub ho předloni v zimě vytrejdoval do New Yorku, kde se stal majetkem Rangers. Český zadák si nedlouho poté odbyl debut v NHL, kde v ročníku 2018/19 naskočil do pěti utkání a připsal si do statistik premiérový gól. Před další sezonou se v přípravných zápasech ukázal v natolik dobrém světle, že si vybojoval místo v prvním týmu, v němž zvládl 25 utkání. Polovinu ročníku však strávil ve farmářském celku Hartford Wolf Pack v soutěži AHL.

Je mu 21 let a prakticky celou kariéru má ještě před sebou. Útočník Martin Nečas byl nejvýše postaveným Čechem v draftu roku 2017, v němž po něm jako po dvanáctém v pořadí sáhla Carolina. Talentovaný mladík pak sice zaujal v předsezonním kempu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí. Zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal.

3. Filip Chytil (21 let, New York Rangers)

Zlínský odchovanec Filip Chytil byl v draftu NHL v roce 2017 vybrán už v prvním kole New Yorkem Rangers. Protože velmi zaujal v předsezonním kempu, dostal hned na začátku ročníku šanci i v prvním týmu. Odbyl si premiéru v NHL, stal se historicky nejmladším Čechem v této lize, ale protože trenéři a skauti usoudili, že by mu více prospělo účinkování v nižší soutěži, vyexpedovali ho na farmu do celku Hartford Wolf Pack, kde strávil převážnou část své premiérové zámořské sezony.

V AHL si vedl slušně, v 46 zápasech nasbíral 31 bodů, a tak před koncem základní části přišla opět pozvánka do Madison Square Garden. Chytil chytil příležitost za pačesy a blýskl se prvním gólem. V dalším ročníku už se stal stabilní součástí mužstva Rangers, odehrál 75 utkání a nastřádal do statistik 23 bodů (11+12). Před ročníkem 2019/20 se však nevešel do sestavy a byl odeslán do farmářského celku, odkud se však rychle vrátil do prvního týmu, v němž pak zvládl odehrát 60 zápasů a posbíral 23 bodů (14+9).

Foto: Profimedia.cz