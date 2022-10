Naděje v maskách. 7 mladých českých gólmanů, kteří se hlásí o místo v NHL

Do přípravných kempů zasáhli Petr Mrázek, Daniel Vladař či Vítek Vaněček. Ale taky sedm českých brankářů, kteří v NHL ještě nechytali. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dvacetiletý rodák z Karlových Varů prošel draftem v roce 2020, kdy na něj ve čtvrtém kole ukázal Detroit. Jan Bednář poté opustil extraligovou Energii, za kterou chytal už v nízkém věku, a zamířil do kanadského celku Acadie-Bathurst Titan, kde účastník posledního juniorského šampionátu dostává hodně prostoru.

Pavel Čajan (Columbus Blue Jackets)

Pavel Čajan prošel mládežnickými týmy Liberce a v prvoligových Benátkách nad Jizerou nakoukl i do dospělého hokeje. Loňskou sezonu devatenáctiletý gólman chytal za Kitchener Rangers v OHL a v polovině července podepsal smlouvu s farmou Columbusu, ačkoliv nikdy nebyl draftován do NHL. Letos by měl působit v týmu Cleveland Monsters v AHL.

Foto: Profimedia.cz