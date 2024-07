Naděje Dortmundu. 8 hráčů do 21 let, kteří mohou v budoucnosti přivést Borussii k titulu

Borussia Dortmund patří dlouhodobě k německé fotbalové elitě. Jednou by se opět mohla posadit na mistrovský trůn v Bundeslize. Když ne v nadcházející sezoně, tak v blízké budoucnosti. Potenciál na to má.



Část 1 / 9



Každý špičkový klub stojí (nebo by měl stát) kromě peněz na dvou pilířích. Prvním je dobrá přestupová politika a druhým kvalitní práce s mládeží a výchova talentů. V Dortmundu dělají obě věci zatraceně dobře. V klubu je nyní dost mladých a nadaných hráčů, kteří jsou obrovským příslibem do budoucnosti. V následujících kapitolách najdete osm fotbalistů, jimž je maximálně 21 let, a kteří mohou brzy přivést Borussii nejen k německému titulu, ale také k úspěchu v Lize mistrů.

Pokračování 2 / 9 Julien Duranville (útočník) - 18 let Útočník Julian Duranville je dalším velkým talentem z líhně belgického fotbalu. Jde o odchovance Anderlechtu, odkud loni v zimě zamířil do Dortmundu, kde od té doby naskočil jako střídající hráč do tří bundesligových utkání. Jinak byl ovšem členem juniorského týmu. Nesmírně nadaný borec má všsk zřejmě křehkou tělesnou konstituci, protože téměř celou minulou sezonu promarodil s různými zdravotními patáliemi. Portál TransferMarkt i přesto vyčísluje jeho aktuální cenu na osm a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Kjell-Arik Wätjen (záložník) - 18 let Jméno by napovídalo, že jde o severského fotbalistu, ale Kjell-Arik Wätjen je německým talentem s italskými kořeny po matce. Osmnáctiletý záložník je produktem akademie Dortmundu a od v klubu si od něho hodně slibují. Nesmírně šikovný a kreativní středopolař si v minulém ročníku odbyl debut mezi dospělými v Bundeslize. Odehrál dvě utkání, jednou byl v základní sestavě a na konto si připsal gólovou asistenci. Borussia si mimořádný talent smluvně pojistila do roku 2028 a v nadcházející sezoně by měl Wätjen dostat více prostoru v prvním celku. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Youssoufa Moukoko (útočník) - 19 let Už když mu bylo 12 let, hrál v německé reprezentaci do 16 let a vzbuzoval údiv. Youssoufa Moukoko totiž vypadal mnohem vyspěleji než jeho o několik let starší spoluhráči a protihráči. Nyní je mu (údajně) 19 let a hraje za tým Borussie Dortmund v Bundeslize dospělých. Fotbalové drahokamy. 4 nejdražší mladíci v německé Bundeslize, kteří stojí 30 milionů eur a víc 8. prosince 2020 debutoval Moukoko za Dortmund v Lize mistrů jako střídající hráč v zápase proti Petrohradu a stal se nejmladším hráčem v historii soutěže ve věku 16 let a 18 dní. První start za Dortmund v Bundeslize zaznamenal 15. prosince proti Werderu Brémy a svůj premiérový gól vstřelil o tři dny později proti Unionu Berlín, čímž se stal ve věku 16 let a 28 dní nejmladším střelcem v historii Bundesligy a o jeden rok překonal rekord Floriana Wirtze (17 let a 34 dní). V minulé sezoně naskočil do 20 bundesligových zápasů a starty sbíral převážně jako střídající hráč, přesto dokázal nastřílet pět branek. Ve vestfálském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026 a jeho aktuální cena činí podle portálu TransferMarkt 22 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Tom Rothe (obránce) - 19 let V létě roku 2021 se přesunul levý obránce Tom Rothe ze St. Pauli do Dortmundu, za který záhy naskočil do prvních zápasů mezi dospělými v nejvyšší soutěži. Vysoký levonohý zadák je velkým příslibem německého fotbalu. V minulém ročníku hostoval v Kielu, v tom nadcházejícím by mohl být součástí prvního celku vestfálského klubu. V Borussii má podepsaný kontrakt do roku 2026 a podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena osm milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Abdoulaye Kamara (záložník) - 19 let Defenzivní záložník Abdoulaye Kamara je rodákem z Guineje, odkud se ale přesunul do Francie a fotbalově se vzdělával v akademii Paris Saint-Germain. Už v 16 letech hrál za tamní celek do 19 let a v srpnu roku 2020 debutoval dokonce v seniorském celku v přátelském utkání proti Sochaux. V červenci 2021 však zamířil severovýchodním směrem a zakotvil v Dortmundu. Zatím hrál pouze v rezervním týmu, v nadcházející sezoně by se ale mohl dočkat debutu v Bundeslize. Ve vestfálském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025 jeho tržní cena nyní odhaduje na jeden a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Jamie Bynoe-Gittens (útočník) - 19 let Londýnský rodák Jamie Bynoe-Gittens se mihl v akademii Chelsea a dva roky pobyl ve výukovém fotbalovém středisku Manchesteru City, ale v roce 2020 nabral směr přes kanál La Manche a usadil se v Dortmundu. Jeho start v Borussii zbrzdil nástup koronavirového šílenství a natržený kolenní vaz, kvůli němuž byl několik měsíců mimo hru. Debut mezi dospělými v Bundeslize si odbyl v ročníku 2021/22. Ve výborném světle se prezentoval v UEFA Youth League, v níž nasázel šest gólů ve čtyřech zápasech. Od té doby už ušel, navzdory tomu, že pořád ještě nemá 20 let, kus fotbalové cesty. V minulých dvou sezonách za Borussi 40 ligových utkání, v nichž dal čtyři branky a zaznamenal pět asistencí. V sedmi zápasech Ligy mistrů dal jeden gól. Portál TransferMarkt nyní odhaduje jeho tržní cenu na 28 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Soumaila Coulibaly (obránce) - 20 let Francouzský stoper Soumaila Coulibaly na sobě v letech 2018 až 2021 pracoval v akademii Paris Saint-Germain, načež mládežnický reprezentant země galského kohouta zamířil do Dortmundu. Nastupoval v rezervním týmu Borussie, dočkal se ale také debutu mezi seniory a zahrál si (zatím jeden poločas) v Bundeslize. Urostlý zadák s malijskými kořeny má se „žlutočernými“ podepsanou smlouvu do konce sezony 2025/26. V minulém ročníku byl na hostování v belgickém klubu Royal Antverpy, za který odehrál také šest celých utkání v Lize mistrů. Jeho tržní cena nyní činí podle portálu TransferMarkt asi šest milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Giovanni Reyna (záložník) - 21 let Hrát v 17 letech téměř pravidelně v německé Bundeslize, to už značí vysokou kvalitu a pořádnou dávku fotbalového talentu. Americký záložník Giovanni Reyna je příkladem toho, že se takoví mladíci stále dají najít. Borec, který přišel do Dortmundu v roce 2019, si záhy odbyl premiéru v nejvyšší německé soutěži dospělých a do konce premiérového ročníku stihl naskočit do 15 zápasů. V další sezoně už si vybojoval místo v základní sestavě, odehrál 32 utkání, v nichž zaznamenal čtyři góly a pět nahrávek. Pak ho zbrzdila v rozletu série zranění, ale v Dortmundu si od něho hodně slibují v nadcházející sezoně. V té minulé byl na hostování v anglické Premier League, kde sbíral zkušenosti v dresu Nottinghamu Forest. Experti ho typově přirovnávají k brazilské legendě Kaká. Smlouvu v německém klubu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz