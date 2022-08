Naděje Dortmundu. 7 hráčů, kteří ještě nemají 20 let a mohou v budoucnosti přivést Borussii k titulu

Každý špičkový klub stojí (nebo by měl stát) kromě peněz na dvou pilířích. Prvním je dobrá přestupová politika a druhým kvalitní práce s mládeží a výchova talentů. V Dortmundu dělají obě věci zatraceně dobře. V klubu je nyní dost mladých a nadaných hráčů, kteří jsou obrovským příslibem do budoucnosti. V následujících kapitolách najdete sedm fotbalistů, jimž je maximálně 20 let, a kteří mohou brzy přivést Borussii nejen k německému titulu, ale také k úspěchu v Lize mistrů.

Youssoufa Moukoko (útočník) - 17 let Už když mu bylo 12 let, hrál v německé reprezentaci do 16 let a vzbuzoval údiv. Youssoufa Moukoko totiž vypadal mnohem vyspěleji než jeho o několik let starší spoluhráči a protihráči. Nyní je mu (údajně) 17 let a hraje za tým Borussie Dortmund v Bundeslize dospělých. 8. prosince 2020 debutoval Moukoko za Dortmund v Lize mistrů střídající hráč v zápase proti Petrohradu a stal se nejmladším hráčem v historii soutěže ve věku 16 let a 18 dní. První start za Dortmund v Bundeslize zaznamenal 15. prosince proti Werderu Brémy a svůj premiérový gól vstřelil o tři dny později proti Unionu Berlín, čímž se stal ve věku 16 let a 28 dní nejmladším střelcem v historii Bundesligy a o jeden rok překonal rekord Floriana Wirtze (17 let a 34 dní). Foto: Profimedia.cz

Tom Rothe (obránce) - 17 let Loni v létě se přesunul levý obránce Tom Rothe ze St. Pauli do Dortmundu, za který v minulém ročníku Bundesligy naskočil do prvních zápasů mezi dospělými v nejvyšší soutěži. Vysoký levonohý zadák je velkým příslibem německého fotbalu. V Borussi má podepsaný kontrakt do roku 2024 a podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena 1,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Abdoulaye Kamara (záložník) - 17 let Defenzivní záložník Abdoulaye Kamara je rodákem z Guineje, odkud se ale přesunul do Francie a fotbalově se vzdělával v akademii Paris Saint-Germain. Už v 16 letech hrál za tamní celek do 19 let a v srpnu roku 2020 debutoval dokonce v seniorském celku v přátelském utkání proti Sochaux. Loni v červenci však zamířil severovýchodním směrem a zakotvil v Dortmundu. Minulou sezonu strávil v rezervním týmu, za který naskočil do 14 utkání, v nadcházející sezoně by se mohl dočkat debutu v Bundeslize. Ve vestfálském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2024 jeho tržní cena nyní odhaduje na milion eur. Foto: Profimedia.cz

Jamie Bynoe-Gittens (útočník) - 17 let Londýnský rodák Jamie Bynoe-Gittens se mihl v akademii Chelsea a dva roky pobyl ve výukovém fotbalovém středisku Manchesteru City, ale v roce 2020 nabral směr přes kanál La Manche a usadil se v Dortmundu. Jeho start v Borussii zbrzdil nástup koronavirového šílenství a natržený kolenní vaz, kvůli němuž byl několik měsíců mimo hru. V minulém ročníku si však odbyl debut mezi dospělými v Bundeslize. Naskočil do čtyř utkání, z toho jednou v základní sestavě. Ve výborném světle se prezentoval v UEFA Youth League, v níž nasázel šest gólů ve čtyřech zápasech. Portál TransferMarkt už nyní odhaduje jeho tržní cenu na čtyři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Soumaila Coulibaly (obránce) - 18 let Francouzský stoper Soumaila Coulibaly na sobě v letech 2018 až 2021 pracoval v akademii Paris Saint-Germain, načež mládežnický reprezentant země galského kohouta zamířil do Dortmundu. V minulém ročníku nastupoval v rezervním týmu Borussie, v tom nastávajícím by se ale měl dočkat debutu mezi seniory a zahrát si v Bundeslize. Urostlý zadák s malijskými kořeny má se „žlutočernými“ podepsanou smlouvu do konce sezony 2023/24. Jeho tržní cena nyní činí asi tři čtvrtě milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Jude Bellingham (záložník) - 19 let Anglický záložník Jude Bellingham přišel do Borussie Dortmund v červenci roku 2020 za 25 milionů liber (k nimž mohou naskákat další miliony za výkony hráče či další přestup) z Birminghamu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let a když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu. V dresu Dortmundu debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem Borussie v historii ve všech soutěžích. O pět dní později debutoval v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběru Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. Nyní ho čeká třetí sezona v Bundeslize a i když oslavil na konci června teprve 19. narozeniny, bude patřit k největším hvězdám soutěže. Foto: Profimedia.cz