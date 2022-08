Nadbytečné posily. 5 nových hráčů Plzně, kteří to letos budou mít hodně složité

Kdo ví, jak by v minulé sezoně dopadly Teplice, kdyby neměly na soupisce Mohameda Tijaniho. Pětadvacetiletý střední bek z Pobřeží slonoviny v té době patřil Slavii, od léta je ale hráčem Plzně. Na Stínadlech se dostal do parádní formy, v kádru Viktorky je ale v současné době až stoperem číslo čtyři.

Pětadvacetiletý brazilský štírek má za sebou dvě povedené sezony v Pardubicích, během nichž dal 11 branek a přidal stejný počet asistencí. Plzni má co nabídnout, je však otázkou, kolik ve Viktorce dostane prostoru. V lize si zatím připsal dva starty a proti Pardubicím byl dokonce v základní sestavě, do optimální jedenáctky kouče Bílka ale v současné době nepatří.

René Dedič

Bylo velkým překvapením, když na něj Plzeň v létě ukázala. Přeci jen, slovenský útočník má už 29 let a dorazil z Třince, se kterým hrál loni o druholigovou záchranu. Do Viktorky nepřišel jako útočník číslo jedna a věděl, že do hry bude chodit převážně coby střídající hráč. To ale ještě netušil, že do Plzně dorazí i Fortune Bassey. Z Reného Dediče je tak rázem až čtvrtý nebo pátý forvard.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia