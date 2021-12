Na večery v karanténě, nebo na Vánoce. 20 nejlepších sportovních filmů podle uživatelů portálu ČSFD.cz

S vítězícím Phar Lapem jsou spojována jména tří mužů. Trenér Harry Telford už nikdy neobjevil koně stejných kvalit, finančně zkrachoval a žil v chudobě až do roku 1960. Majitel stájí Dave Davis zemřel v Kalifornii v roce 1959. Phar Lapův ošetřovatel Tommy Woodcock se stal jednou z nejznámějších osobností australského turfu. V době natáčení tohoto filmu mu bylo 78 let a stále ještě působil jako trenér (zahrál si v něm jednu z epizodních rolí).

Ten kůň se stal legendou dostihového světa. Dodnes lidé vzpomínají na nádherného ryzáka, který v cílové rovince s lehkostí zdolával své soupeře. Přišel do australských stájí z Nového Zélandu a byl nepřemožitelným šampiónem závodní dráhy počátku třicátých let. Úspěchy a sláva jdou ovšem vždy ruku v ruce se závistí a intrikami. Člověk se může bránit, kůň ne. A Phar Lap doplatil na lidskou zlobu a malichernost.

15. Až na vrchol (Hitting The Apex), 2015 - režie: Mark Neale

Až na vrchol představuje příběh šesti bojovníků – šesti nejrychlejších motocyklových závodníků všech dob – a jejich osudů. Příběh o tom, co je v sázce, co lze vyhrát a ztratit, když se ženou za slávou rychlostí přesahující tři sta kilometrů v hodině.

Brad Pitt v roli vypravěče popisuje intenzivní soupeření mezi jezdci, ale i další vazby jako je přátelství a vzájemný respekt, jako důkaz nejvyšší profesionality všech pilotů, kteří mají co do činění s kategorií MotoGP, královnou jednostopých závodů. Divák je vtažen do fascinujícího konkurenčního boje, v němž se představí ikona motorsportu Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa a Marco Simoncelli, jenž obětoval závodům to nejcennější – svůj život. A samozřejmě stoupající hvězda, španělský mladík Marc Marquez. (zdorj: sterovsky)