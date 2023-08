Na tyhle koně sází trenér Priske. 6 hráčů Sparty, kteří v aktuální ligové sezoně odehráli přes 300 minut

Spartu během léta opustilo už několik hráčů, kteří se nevešli do kádru, Matěj Ryneš však nejenže na Letné zatím zůstává, ale patří k nejvytíženějším hráčům týmu v ligové soutěži. Dvaadvacetiletý záložník či útočník odehrál minulou sezonu na hostování v Hradci Králové a v dresu Votroků si vůbec nevedl zle. Východočeskému celku pomohl v 25 zápasech třemi góly a čtyřmi nahrávkami. V aktuálním ročníku naskočil v barvách Sparty do čtyř střetnutí, z toho třikrát byl v základní sestavě, a zaznamenal jednu branku.

Během sezony 2018/19 absolvoval Filip Panák se Spartou zimní přípravu a v poslední den přestupního termínu podepsal na Letné smlouvu na tři a půl roku. Dlouho si ale v novém působišti nekopl do balonu. Musel podstoupit několik operací zraněného kolena a až v ročníku 2021/22 si konečně odbyl ligový debut v rudém dresu. Získal si místo v základní sestavě, znovu si ale poranil koleno a téměř půl roku byl mimo hru. Na startu aktuální sezony patří opět do startovní jedenáctky. Odehrál čtyři ligové zápasy od první do poslední minuty.

2. Lukáš Sadílek – 371 minut

Jeho mladší bratr Michal působí od roku 2015 v Nizozemí. Také Lukáš Sadílek má nakročeno k zahraniční kariéře. Sedmadvacetiletý záložník hraje ligu už od sezony 2014/15 a v ročníku 2021/22dal v dresu Slovácka tři branky, připsal si tři asistence, a co se týče odehraných minut, byl osmým nejvytíženějším hráčem v nejvyšší soutěži. V uherskohradišťském klubu měl podepsaný kontrakt do roku 2023, ale loni v létě změnil dres a upsal se Spartě. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena dva miliony eur a během uplynulých dvou let se zvýšila na dvojnásobek. V aktuální sezoně naskočil do všech šesti ligových zápasů a zaznamenal jednu brankovou nahrávku.

