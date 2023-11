Na tyhle koně sází kouč Ancelotti. 4 hráči Realu Madrid, kteří v aktuální ligové sezoně odehráli nejvíc minut

4. Kepa Arrizabalaga – 900 minut

Poté, co bylo jasné, že Chelsea opustí Thibaut Courtois, musel anglický klub najít náhradu. Vyhlédl si ji v Bilbau, odkud dorazil tehdy třiadvacetiletý Kepa Arrizabalaga. Španělský reprezentant přišel na Stamford Bridge za 72 milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším fotbalovým gólmanem všech dob. Jenže v roce 2020 absolutně ztratil formu, kupil chybu za chybou a přišel o post jedničky mezi tyčemi. Nová akvizice - Édouard Mendy - se z místa, které suverénně zaujal, dlouho vytlačit nedal, až postupem času dostával Kepa opět víc příležitostí. V londýnském klubu má smlouvu do roku 2025, ale v létě se jeho osud podivuhodně propojil s osudem Courtoise. Realu se totiž vážně zranila brankářská jednička a Bílý balet rychle hledal plnohodnotnou náhradu. Vsadil právě na Kepu, který přišel na San Bernabeu na hostování do konce sezony. Vypadá to, že manažeři měli šťastnou ruku. Devětadvacetiletý bo