Na tyhle borce sází kouč Flick. 7 hráčů Barcelony, kteří v aktuální sezoně La Ligy odehráli nejvíc minut

Německý trenér Hansi Flick se spoléhá na specifickou partu fotbalistů, ze kterých dokázal na začátku ligové sezony vymačkat naprosté maximum jejich možností. Za nimi jsou pak další spolehliví hráči, kteří čekají na šanci, a když ji dostanou, chopí se jí tím nejlepším způsobem. Podívejte se, na koho od startu ligové sezony kouč Flick v katalánském klubu sází. Sedm borců, kteří mají na kontě největší porci odehraných minut v La Lize, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 7. Pedri – 498 odehraných minut V září roku 2019 koupila Barcelona záložníka Pedriho z Las Palmas za pět milionů eur. To mu bylo pouhých 16 let, ale už bylo jasné, že je mimořádným talentem. Katalánci nechali šikovného středopolaře ještě jednu sezonu vyzrávat na Kanárských ostrovech a od sezony 2020/21 už byl neopominutelnou součástí týmu. Subtilní Španěl je vynikajícím driblérem, má dokonalý cit pro balon a libuje si v dlouhých a přesných přihrávkách. I když bývá označován za středního či ofenzivního záložníka, většinou je jeho akční rádius o hodně širší, zabíhá na křídla, občas se vrací pro balon do obrany. Barcelona má ekonomické problémy, v kádru má však poklad. Toto je 5 nejdražších hráčů z Camp Nou Pedri je rychlý, kreativní a tvrdě pracující fotbalista. Díky fotbalové inteligenci dokáže výborně číst hru a předvídat, kam se bude ubírat, takže je téměř vždy o krok před soupeři. Experti ho srovnávají s Xavim, Andrésem Iniestou či Lionelem Messim. Jeho cenu odhaduje portál TransferMarkt na 80 milionů eur. V aktuálním ročníku La Ligy dal v osmi úvodních zápasech dvě branky a na jednu nahrál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 6. Pau Cubarsí – 575 odehraných minut Barceloně vyrůstá nová generace a vypadá to, že se na Camp Nou rodí nová dynastie. Jednou z jejích hvězd by mohl být stoper Pau Cubarsí. Teprve sedmnáctiletý mladík odehrál už v minulé sezoně 19 ligových zápasů, z toho osmnáct v základní sestavě, a v té současné je první volbou kouče Hansiho Flicka do středu obrany. V osmi duelech byl sedmkrát ve startovní jedenáctce a na konto si připsal jednu gólovou asistenci. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu na 30 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 5. Iňigo Martínez – 621 odehraných minut Zatímco Pau Cubarsí je ztělesněním mládí a nadějí do budoucnosti, španělský zadák Iňigo Martínez, který vedle sedmnáctiletého talentovaného mladíka nastupuje ve stoperské dvojici, je synonymem pro zkušenost a konzistenci. Momentálně třiatřicetiletý borec přišel do Barcelony loni v létě z Bilbaa jako volný hráč zadarmo a pro to bylo něco jako výhra v loterii, a to navzdory faktu, že v průběhu premiérové sezony na Camp Nou strávil v souhrnu přes tři měsíce na marodce a zmeškal 15 utkání. Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město V současném ročníku je zatím fit a pro kouče Hansiho Flicka je nezpochybnitelnou volbou do středu defenzivní řady. Kromě jednoho zápasu odehrál všech zbývající sedm jako člen základní jedenáctky a většinou byl na hřišti od první do poslední minuty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 4. Robert Lewandowski – 649 odehraných minut Pro fanoušky Bayernu to byl předloni v létě šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov, ale v německé Bundeslize za sebou zanechal významný odkaz. Podobně by se chtěl zapsat i do historie La Ligy. 5 nejlepších středních útočníků na světě. Nikdo není lepší než Erling Haaland Hned v první sezoně na Camp Nou nastřílel v 34 ligových zápasech 23 branek a v nasazeném tempu pokračoval i v dalším ročníku. Ve 35 duelech dal 19 gólů a na dalších osm nahrával spoluhráčům. Navzdory tomu, že je mu už 36 let, je stále nezastavitelnou ofenzivní mašinou a brankovým predátorem. V současné sezoně La Ligy nechyběl ani jednou v základní sestavě týmu a na kontě má už sedm gólů a asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 3. Lamine Yamal – 657 odehraných minut V roce 2023 se stal Lamine Yamal nejmladším hráčem, který debutoval v dresu prvního týmu Barcelony. Bylo mu 15 let, devět měsíců a 16 dní. V tu chvíli portál TransferMarkt ještě vůbec neuváděl jeho tržní hodnotu. Dnes ji vyčísluje na 120 milionů eur. To jasně vypovídá o tom, jak mimořádným talentem Yamal je. Zatraceně drahé zboží. 6 fotbalistů, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru V minulém ročníku už na hřiště nastupoval pravidelně, a to jak v La Lize, kde měl na kontě 37 zápasů, pět gólů a pět asistencí, tak v Lize mistrů, kde zaznamenal dvě nahrávky v deseti zápasech. Yamal je excelentním driblérem se schopností tvořit hru. Může nastupovat na pravé straně útoku, ale také na postu záložníka. Čerstvý mistr Evropy z Německa má v katalánském klubu podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 2. Raphinha – 661 odehraných minut Z portugalského Sportingu Lisabon přes francouzské Rennes a anglický Leeds až do katalánské Barcelony – taková byla cesta brazilského fotbalového světoběžníka Raphinhy. Na Camp Nou přišel z britských ostrovů předloni v létě za 58 milionů eur a od té doby se stal pilířem mužstva. Kouč Hansi Flick má pro ofenzivního záložníka či útočníka rezervované místo v sestavě, v níž může jako dokonalý univerzál operovat kromě středu hřiště i na obou křídlech. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob V 27 letech je na vrcholu sil i výkonnosti a prodává to nejlepší, co v sobě má. V aktuální sezoně La Ligy dal v osmi zápasech pět gólů a na dva nahrával. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 50 milionů eur. Smlouvu ve španělském klubu má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 1. Jules Koundé – 720 odehraných minut Barcelona v létě roku 2022 hodně toužila po francouzském obránci Julesi Koundém a nakonec ho také získala. Za tehdy třiadvacetiletého reprezentanta zaplatili Katalánci Seville 50 milionů eur, ale vypadá to, že šlo o výborný obchod. Bejvávalo. 4 české hvězdy, které chtěla v minulosti Barcelona přivést na Camp Nou Koundé je univerzál, který může hrát na postu stopera, ale stejně dobře zastane svou práci i na pravé straně defenzívy, kde ho trenér Flick pravidelně staví. Má vynikají přihrávku, je silný na míči i ve vzdušných soubojích. V osmi zápasech aktuální ligové sezony nechyběl na hřišti ani jedinou minutu, zaznamenal jeden gól, jednu asistenci a jednou převzal cenu pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz