Na tuto metu nedosáhl ani Jágr. 3 čeští útočníci, kteří v jediné sezoně KHL dali 35 gólů

Ve své první sezoně v KHL Jágr nastřílel 25 branek. V dalším ročníku jich přidal 22 a v sezoně 2010/11 dal za Omsk dalších 19 gólů. To nejsou vůbec špatná čísla, někteří čeští útočníci se ale dostali ještě dál. Tři z nich dokonce během jediné sezony KHL nasázeli 35 branek. Komu se to povedlo? Podívejte se.

Jan Marek

Bývalý skvělý útočník zamířil do Ruska v roce 2006, když odešel ze Sparty do Magnitogorsku. V sezoně 2008/09, kdy se hrála poprvé KHL, nasázel 35 branek a stal se nejlepším střelcem celé soutěže. V Magnitogorsku vydržel ještě rok a poté zamířil do moskevského CSKA. Hrál taky za Mytišči a poté odešel do Jaroslavle, ovšem v roce 2011 bohužel tragicky zahynul.

Foto: Profimedia.cz