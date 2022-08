Na stadionu se nesmí prodávat červené maso. Šéf klubu je totiž vegan

Ekologické myšlení některých jedinců může občas zacházet do extrémů. Zvlášť tehdy, když mohou díky své pozici diktovat ostatním, co je (podle jejich názoru) dobré, a co ne. To je případ šéfa anglického fotbalového klubu Forrest Green Rovers Dalea Vinceho.