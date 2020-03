Na sever, Vávro, na sever! aneb 9 nejvýznamnějších českých fotbalových vyslanců ve Skandinávii

FC Kodaň patří mezi pravidelné účastníky evropských pohárů a také mezi poměrně časté členy Ligy mistrů. V ní už Dánsko reprezentoval i Nordsjaelland, dříve hrál milionářskou soutěž také tým z Aalborgu. A taky norský fotbal má jeden mimořádně zvučný tým – Rosenborg Trondheim. V pohárové Evropě každoročně hrají také kluby ze Švédska nebo Finska. A kvalitu severských soutěží mohou srovnávat i někteří čeští fotbalisté, kteří si ve Skandinávii zahráli. V minulých letech si udělali skvělé jméno v Dánsku či v Norsku. Na otázku, kterým českým fotbalistům se na severu Evropy vedlo, nebo stále vede, najdete odpovědi v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Martin Fillo Plzeňský odchovanec Martin Fillo debutoval v české nejvyšší soutěži už v osmnácti letech a následně odehrál za Viktorii 105 ligových zápasů, ve kterých nasázel 25 branek. V lednu roku 2008 zamířil za svým prvním zahraničním angažmá do norského klubu Viking Stavanger, kde strávil dvě sezony, odehrál 64 ligových střetnutí, nastřílel 14 gólů a zaznamenal šest asistencí. Následně se vrátil za západ Čech a Plzni pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Od roku 2018 hájí barvy Baníku Ostrava. Foto: Profimedia.cz

Jan Kliment V roce 2015 dal Jan Kliment na domácím evropském šampionátu jednadvacítek tři góly Srbsku, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Zároveň si otevřel dveře do zahraničí a z Jihlavy zamířil do Stuttgartu. Příliš se tam ale neprosadil, a tak ho německý klub vyexpedoval do Brøndby. V Kodani se mu poměrně dařilo. V 39 ligových zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal pět asistencí, dokonce s klubem vybojoval truimf v dánském Poháru, ale v dubnu roku 2018 si vážně poranil vazy v levém koleně a málem tím skončila jeho kariéra. Následovala patnáctiměsíční rekonvalescence, po níž se nakrátko vrátil do Stuttgartu, ale od ledna letošního roku je zpět v české lize, v níž se upsal Slovácku. Foto: Profimedia.cz

Václav Kadlec Když Václav Kadlec odcházel v létě roku 2013 ze Sparty do německého Eintrachtu Frankfurt, prorokovali mu experti zářivou kariéru v zahraničí. V novém klubu sice nezačal špatně, ale postupně se dostával do sestavy stále méně. V roce 2015 se vrátil na Letnou jako hostující hráč, od ledna roku 2016 byl však hráčem Midtjyllandu. Prokletá Bundesliga! 6 českých fotbalistů, kteří v Německu zcela pohořeli V dánském klubu pobyl jen pár měsíců – stihl odehrát část jarní sezony 2015/16 a úvod podzimního ročníku 2016/17. Dohromady zvládl 13 ligových utkání, ve kterých dal tři góly, načež se nechal opět zlákat mateřským klubem a za částku 2,7 milionu eur zamířil do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Filip Novák Přerovský rodák Filip Novák získával první zkušenosti s velkým fotbalem ve Zlíně, kde si prožil v 18 letech prvoligový debut. V nejvyšší soutěži si však pobyl jen jednu sezonu, protože Ševci sestoupili. V dalším ročníku však na sebe ve druhé lize upoutal pozornost výbornými výkony a v létě roku 2011 přestoupil do ambiciozního Jablonce, kde působil až do konce srpna roku 2015. Lákavé zboží. 7 českých reprezentantů, o které je v Evropě velký zájem Den poté, co byl Jablonec vyřazen v Evropské lize, přestoupil Novák do celku úřadujícího dánského mistra FC Midtjylland, kde podepsal čtyřletý kontrakt. Zahraniční debut si odbyl v domácím utkání proti celku Hobro IK - odehrál celých 90 minut a pomohl týmu k vítězství 2:0. Od té doby pak zvládl až do roku 2018 odehrát v severském působišti 63 ligových utkání, ve kterých se devětkrát zapsal mezi střelce a zařadil se mezi opory mužstva, jemuž pomohl i do vyřazovací fáze Evropské ligy. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Ondrášek Útočník Zdeněk Ondrášek na severské angažmá jistě nevzpomíná ve zlém. Když v březnu roku 2012 s poraněným prstem opouštěl České Budějovice a zamířil do norského Tromsö, zřejmě sám nečekal, jak skvělé období ho čeká. V prvním roce nastřílel v 29 zápasech 14 branek a společně s Maďarem Péterem Kovácsem ovládl tabulku kanonýrů. A to ještě kolo před koncem ligy o dvě branky vedl. I díky jeho gólům skončilo tehdy Tromsö čtvrté a jen jediná příčka dělila klub od postupu do pohárové Evropy, který týmu utekl i v domácím poháru, v němž Tromsö došlo až do finále. V další sezoně měl na kontě po devětadvaceti ligových zápasech osm tref, další čtyři přidal v pohárových duelech. Jenže mužstvo sestoupilo do druhé ligy. I díky jeho 15 brankám, které nasázel v 25 duelech, si však tým vybojoval opět místo mezi elitou. Následně zamířil ze severu Evropy do polské Wisly Krakow a nyní válí v americké MLS v dresu Dallasu. Foto: Profimedia.cz

Bořek Dočkal Dalším, komu se v norské lize dařilo na výbornou, byl bývalý hráč Rosenborgu Trondheim Bořek Dočkal. Tvořivý záložník svými výkony, ale také deseti brankami v roce 2012, dovedl tým na třetí místo v lize a pomohl mu tak do pohárové Evropy. Dočkal si dlouho říkal o pozvánku do reprezentace, která nakonec i přišla. Hráč, na kterého v Norsku pohlíželi s velkým respektem, si reprezentační debut odbyl v zápase se Slováky v listopadu roku 2012 a okořenil jej i premiérovým gólem. V létě roku 2013 neodolal vábení z domova a na tři roky se upsal pražské Spartě, kde se stal jedním z klíčových mužů sestavy. Následně zamířil za velké peníze do Číny, zahrál si i v americké MLS a nyní je opět na Letné. Foto: Profimedia.cz

Libor Sionko Ostravský rodák Libor Sionko zažil zajímavou kariéru, kterou ukončil v srpnu roku 2012. Účastník olympiády v Sydney, mistrovství světa v Německu a nejlepší český hráč Eura 2008 prožil její část i na severu, v dánské Kodani, kam se vydal v roce 2007 z Glasgow Rangers. 4 skvělí čeští fotbalisté, kteří po návratu domů hráli za jiný než „svůj“ klub V Dánsku se mu dařilo, dlouho byl stabilním členem základní sestavy a jedenáctkrát se prosadil i gólově. V Kodani, se kterou vyhrál ligu i pohár, zůstal do konce roku 2009. Pak se vrátil na Letnou. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Pospěch Na začátku roku 2008 se do Kodaně vydal za Liborem Sionkem další Čech. Ze Sparty dorazil Zdeněk Pospěch, dřívější opora Baníku Ostrava. Zkušený a rychlý krajní obránce se v Dánsku uvedl velmi dobře a s klubem získal tři domácí tituly. 20 českých fotbalistů, kteří nastoupili v pohárech proti českým týmům Celkem v dánském klubu odehrál přes sto zápasů, ve kterých nastřílel 13 branek. V sezoně 2010/11 si zahrál i Ligu mistrů a po jednom z kol se dokonce dostal do sestavy týdne. Ve stejné sezoně podepsal smlouvu s bundesligovou Mohučí, kam odešel na konci ročníku. Foto: Profimedia.cz