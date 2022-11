Na poslední chvíli. 5 příběhů z minulých let, jež se odehrály poslední den přestupního termínu

Na poslední chvíli před koncem přestupního termínu už se uskutečnila řada transferů. Někdy se během závěrečného dne odehrají opravdu nečekané události. V následujících kapitolách najdete pět památných momentů, které byly s uzavřením přestupního okna spojeny v minulých letech.

2015: David De Gea Všechno to bylo dokonale domluveno a připraveno, stačilo jen poslat jeden jediný fax nebo email, a brankář David De Gea se mohl v létě roku 2015 přesunout z Manchesteru United do Realu Madrid. Transfer za 29 milionů liber však ztroskotal. Angličtí funkcionáři totiž poslali potřebné dokumenty do Španělska na poslední chvíli a ty dorazily na místo určení až po půlnoci, kdy oficiálně končil přestupní termín. Následně se oba kluby začaly obviňovat z toho, kdo nese na zbabraném obchodu větší vinu. Foto: Profimedia.cz

2013: Peter Odemwingie Tohle je snad nejslavnější příběh z minulých let, který se váže k poslednímu přestupovému dni. Nigerijský útočník Peter Odemwingie si 31. ledna roku 2013 sbalil kufry v birminghamském klubu West Bromwich Albion a vydal se autem do Londýna. Měl namířeno do nového působiště, jímž se měl stát celek Queens Park Rangers. O jeho přestupu se mluvilo i psalo, takže byl přesvědčen o tom, že jde o hotovou věc. ŽEBŘÍČEK: Historicky nejlepší kanonýři všech 20 klubů z Premier League Odemwingie v pořádku dorazil ke stadionu Loftus Road, na nic nečekal a hned se začal fotografovat s fanoušky a producírovat před kamerami. Co na tom, že od svého zaměstnavatele neměl k cestě svolení a dohoda o přestupu byla jen spekulací. West Brom se s londýnským konkurentem na transferu nakonec nedohodl a hráč musel s ostudou zpátky do Birminghamu, kde však dostal mastnou pokutu, upadl v nemilost a svoji frustraci vůči klubu si vybíjel na sociálních sítích. Není divu, že hned v létě se ho West Brom zbavil a prodal ho za 2,25 milionu liber do Cardiffu. Foto: Profimedia.cz

2011: Andy Carroll, Luis Suárez O tom, že španělský útočník Fernando Torres opustí v zimě roku 2011 Liverpool, a zamíří za rekordních 50 milionů liber do Chelsea, bylo jasno poměrně dlouho dopředu. Na Anfield Road proto hledali náhradu a rozhodli, že se jí stane Andy Carroll. Reds získali reprezentačního útočníka za 35 milionů liber z Newcastlu United a on se za přestup „odvděčil“ ve 44 ligových zápasech jen šesti góly. Volba tehdejšího manažera Kennyho Dalglishe byla vůbec dost nepochopitelná. Newcastle se v sezoně 2010/11 vrátil do Premier League poté, co strávil jeden ročník ve druhé nejvyšší soutěži. Carollovi se sice povedl první půlrok v elitní lize, ale jinak v ní do té doby nic významného nepředvedl. Měl pořád hodně daleko k prvotřídnímu útočníkovi, jakého fanoušci očekávali po odchodu Torrese. 7 nejhorších lednových přestupů upečených na poslední chvíli V srpnu 2012 odešel na hostování do West Hamu, kde o rok později podepsal smlouvu na šest let. Liverpool za něj dostal 15 milionů liber a v klubu byli asi rádi, že je pryč. Dalším hráčem, který přišel do klubu ve stejný den, byl uruguayský forvard Luis Suárez, za něhož Liverpool zaplatil Ajaxu Amsterdam 23 milionů liber. Na rozdíl od Carrolla se však stal velkou oporou mužstva a obávaným kanonýrem. Než zamířil v roce 2014 do Barcelony, zvládl nastřílet v rudém dresu ve 133 zápasech úctyhodných 82 gólů. Foto: Profimedia.cz

2009: Julien Faubert V případě francouzského křídla Juliena Fauberta sice nejde o transfer, nýbrž o hostování, ale tento fakt jej v našem seznamu podivuhodných příběhů, jež se psaly v poslední den přestupního termínu, nijak nediskvalifikuje. Obchod, který se uskutečnil na konci ledna roku 2009, zůstává dodnes absolutně nepochopitelný. 15 hvězd, jejichž angažmá v Premier League bylo naprostou katastrofou Real zaplatil za půlroční hostování tehdejšího hráče West Hamu United jeden a půl milionu liber s opcí na podpis tříleté smlouvy. Jeho angažmá na San Bernabeu však bylo katastrofou. Do povědomí fotbalové veřejnosti se zapsal tím, že nepřišel na trénink, protože si myslel, že má volný den. Ještě větší proslulost mu přineslo, když ho kamery zachytily, jak chrápe na lavičce náhradníků během utkání s Villarrealem. Za Bílý balet odehrál jen dva zápasy. Foto: Profimedia.cz