Na podzim zářili. 10 fotbalistů, kteří excelovali ve skupinové fázi Ligy mistrů

Kdo se v dosavadním průběhu fotbalové Ligy mistrů prezentoval v nejlepším světle? Řada hráčů, od kterých se čekaly excelentní výkony, zůstala za očekáváním, naopak jiní, od nichž se moc neočekávalo, patří k ozdobám milionářské soutěže. V následujících kapitolách najdete deset borců, kteří se na podzim předvedli v Champions League v nejlepším světle. Do výběru jsme zařadili pouze fotbalisty, kteří ve skupinové fázi odehráli alespoň čtyři zápasy.

10. Simon Mignolet – 34 let (Brugy) Belgické Brugy se staly senzací základní fáze Ligy mistrů. Klub za sebou nechal ve skupině B dva favorizované týmy – Atlético Madrid a Bayer Leverkuse, a v osmifinále se postaví proti Benfice Lisabon. FOTO: Petr Čech jako Zorro mstitel a dalších 47 hráčů, kteří museli hrát fotbal v maskách Výraznou zásluhu na postupu má také zkušený brankář Simon Mignolet. Čtyřiatřicetiletý borec odchytal všech šest střetnutí a inkasoval pouze čtyři branky, a to v domácím utkání s Portem. Ve zbylých pěti zápasech vychytal čisté konto. Ostřílený veterán strávil šest sezon v Liverpoolu a předtím hájil tři roky branku Sunderlandu, nyní působí čtvrtým rokem v Brugách a klubu už pomohl ke třem mistrovským titulům a k vítězství v belgickém Superpoháru. Na podzim se v Lize mistrů neobjevil lepší gólman než on. Foto: Profimedia.cz

9. Sadio Mané – 30 let (Bayern Mnichov) Senegalský reprezentant Sadio Mané odehrál uplynulých šest sezon v dresu Liverpoolu. Do klubu přišel v létě roku 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu. A stejně jako v předchozím působišti patřil i na Anfield Road k oporám mužstva. Jeho blesková adaptace na nové prostředí mnohé odborníky zaskočila. Mané se rychle stal jednou z nepostradatelných opor mužstva. Tihle borci se pro sebe narodili. 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Šikovný útočník nastřílel v dresu Reds v Premier League 90 gólů ve 196 zápasech a podílel se na zisku sedmi trofejí včetně triumfu v Lize mistrů i v nejvyšší ostrovní soutěži. Loni v létě dal Anglii vale a nyní hájí barvy Bayernu Mnichov. Patří nejen mezi největší hvězdy v Bundeslize, ale také v Lize mistrů. Na podzim odehrál v milionářské soutěži šest utkání, ve kterých dal tři branky a přidal k nim jednu asistenci. Od začátku listopadu je však na marodce a kvůli zranění zmeškal i start na mistrovství světa v Kataru. V klubu doufají, že do osmifinále proti Paris Saint-Germain bude v pořádku. Foto: Profimedia.cz

8. Vinícius Júnior – 22 let (Real Madrid) V pouhých 22 letech už kroutí Vinícius Júnior pátou sezonu v La Lize a je jednou z největších hvězd soutěže. V roce 2018 koupil Real Madrid talentovaného mladíka z Flamenga a udělal z něho jednoho z nejdražších brazilských fotbalistů v historii. Sázka na šikovného křídelníka Bílému baletu vychází. Vinícius Júnior je s každým zápasem lepší a lepší, a to se také promítá do jeho tržní ceny. Od října 2021 vyskočila o neuvěřitelných 70 milionů eur. V aktuálním ročníku Ligy mistrů se blýskl v šesti zápasech čtyřmi brankami a jednou asistencí. Foto: Profimedia.cz

7. Federico Valverde – 24 let (Real Madrid) Čtyřiadvacetiletý záložník či křídelník Federico Valverde zažívá životní sezonu. Uruguayský fotbalista přišel do Realu Madrid v roce 2016 nějaký čas mu trvalo, než se na San Bernabeu adaptoval, ale od sezony 2019/20 už je neodmyslitelnou součástí týmu a jednou z opor. O tom, jak si ho v klubu cení, svědčí i délka smlouvy, kterou má podepsanou – vyprší až v roce 2027. Valverdeho cena jde vytrvale nahoru a podle portálu TransferMarkt nyní činí rovných sto milionů eur. V Lize mistrů se na podzim objevil v pěti zápasech, v nichž dal dva góly a přidal dvě nahrávky. V milionářské soutěži byl ve skupinové fázi pravděpodobně nejlepším hráčem Bílého baletu. Foto: Profimedia.cz

6. Robert Lewandowski – 34 let (Barcelona) Pro fanoušky Baernu to byl šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov a vypadá to, že v novém prostředí mu střelecký prach nezvlhl. Zrádci a krysy! 18 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče Čtyřiatřicetiletý veterán se činí nejen v La Lize, kde v 17 zápasech nastřílel 14 branek, ale zářil také ve supinové fázi Ligy mistrů. V milionářské soutěži nastoupil do pěti utkání a pětkrát se zapsal mezi střelce. Jenže ani jeho trefy nepomohly Barce k postupu do jarní fáze a katalánský klub bude hrát na jaře „jen“ v Evropské lize. Škoda, hráč Lewandowskiho formátu by si účast v play-off Ligy mistrů zasloužil, stejně jako všichni fotbaloví fanoušci. Foto: Profimedia.cz

5. Mehdi Taremi – 30 let (FC Porto) Že v Íránu vyrůstají kvalitní fotbalisté, se mohli fanoušci přesvědčit na mistrovství světa v Kataru. Jedním z těch, kteří na sebe strhli velkou pozornost, byl Mehdi Teremi. Třicetiletý útočník odehrál na šampionátu všechny tři utkání a blýskl se dvěma brankami a jednou asistencí. Výborně si vede i na klubové scéně v dresu Porta. V nejvyšší portugalské soutěži zaznamenal v 19 zápasech 14 gólů a zářil i v podzimních duelech Ligy mistrů. Odehrál pět utkání a dal v nich pět branek, ke kterým přidal ještě dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz

4. Joshua Kimmich – 27 let (Bayern Mnichov) Joshua Kimmich je dnes jedním z nejlepších defenzivních záložníků na světě a zároveň lídrem Bayernu i německé reprezentace. Malý postavou, velký talentem. I tak by mohla znít jeho charakteristika. Jen 177 centimetrů vysoký hráč zažil fantastickou sezonu 2016/17, kdy se v 27 bundesligových zápasech blýskl šesti brankami, další tři trefy přidal v osmi startech v Lize mistrů. Od té doby jeho hvězda září stále jasnějším světlem. FOTO: Nahoře bez. Podívejte se na vypracované postavy profesionálních fotbalistů Kimmichův výkonnostní růst během uplynulých let byl obdivuhodný a dnes už si fanoušci Bayernu nedokážou představit, že by na hřišti mohl chybět. Skvěle dokáže číst hru, vyzařuje z něho sebevědomí a obrovský elán. Podle některých fotbalových expertů připomíná legendárního Matthiase Sammera. V aktuální sezoně Ligy mistrů má na kontě pět zápasů a tři nahrávky. Foto: Profimedia.cz

3. Leroy Sané – 27 let (Bayern Mnichov) Sedmadvacetiletý Němec Leroy Sané je jedním z důvodů, proč v aktuální sezoně (opět) bojuje Bayern Mnichov o německý ligový titul a proč by nemusel být šancí na úspěch ani v Lize mistrů. Útočník, jehož přivedl v roce 2016 do Manchesteru City manažer Pep Guardiola za téměř padesát milionů liber ze Schalke 04, se stal nepostradatelnou součástí týmu. V létě roku 2020 zamířil za 60 milionů eur zpátky do Německa a upsal se na pět let Bayernu. Luxusní zboží. Toto je 18 nejdražších německých fotbalistů všech dob V premiérové sezoně v Allianz Areně se teprve rozkoukával, ale nyní už je oporou mnichovského týmu. V 17 ligových zápasech aktuální sezony nastřílel šest gólů a přidal k nim tři asistence, ale ještě víc se mu dařilo na scéně Ligy mistrů. Nastoupil sice jen do čtyři utkání, ale čtyřikrát v nich skóroval a jednou na gól nahrával. Foto: Profimedia.cz

2. Kylian Mbappé – 24 let (Paris Saint-Germain) Čtyřiadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je momentálně asi největším světovým talentem mezi svými vrstevníky. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před pěti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na nedávném turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině. VIDEO: Létající pták Kylian Mbappé a další originální oslavy gólů ve hře FIFA 23 Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 145 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt ještě o 35 milionů eur vyšší a je nejdražším fotbalistou na světě. Na podzim ukazoval, že to není náhodou, i v Lize mistrů. V šesti zápasech nasázel sedm branek a na další tři nahrál spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz