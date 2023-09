Na Letné teď vládne Vindahl. 5 brankářů, kteří během léta odešli ze Sparty

Třiadvacetiletý Hugo Jan Bačkovský je odchovancem Sparty, za tu si ale v lize nikdy nezachytal. V nejvyšší soutěži debutoval na hostování v Bohemians, v zimě se však přesunul do Liberce. Za Slovan během jara odchytal šest duelů a v létě se jeho hostování změnilo v přestup. Do akce se ale letos ještě nedostal.

Slovenský gólman přišel do Sparty ze slovenské Žiliny. Loňský ročník načal v roli jedničky, po příchodu Matěje Kováře ale usedl mezi náhradníky a do akce se už nedostal. Na jaře hostoval v Polsku a v létě z Prahy definitivně odešel. Devětadvacetiletý Dominik Holec je teď v Karviné.

Pokračování 5 / 6

Matěj Kovář

Matěj Kovář přišel do Sparty na startu loňského ročníku z Manchesteru United. Ihned se stal oporou a pražskému týmu vychytal titul. V Praze o něj stáli i nadále, třiadvacetiletý gólman ale na Letné pouze hostoval. V létě nakonec z Old Trafford přeci jen odešel, avšak ne do Sparty, ale do Leverkusenu.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia